La Fiscalía pide 6 años de prisión para los dos acusados de extraer pizarra sin licencia en una mina en Casaio

Los dos acusados de llevar a cabo una mina ilegal de extracción de pizarra sin licencia en Casaio, en el concello de Carballeda de Valdeorras, tendrán que comparecer el próximo jueves ante la Audiencia Provincial de Ourense.

La Fiscalía ha solicitado para ellos una pena de seis años de cárcel y el abono de casi cinco millones de euros para la reparación de la zona afectada y la indemnización a los vecinos. Así, tendrán que dotar de 238.000 euros por daños a la comunidad de montes vecinales de Riodolas. Además, se ha impuesto una multa de 7.000 euros a cada uno de ellos.

Tal y como indica el sumario, los dos acusados, nacidos en 1956 y 1985, crearon Cafinsa Proyectos en 2012 "a sabiendas de que carecían de la titularidad de ningún derecho minero, ni autorización de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia a tal efecto" y practicaron entre 2013 y 2018 trabajos de explotación en la concesión de la explotación San Valentín número 4278, cuyo titular son los Herederos de Tiberio Anta. ASí, llevaron a cabo extracciones en un área de 90 hectáreas.

Escombreras y destrucción de arbolado

También se les acusa de haber realizado escombreras y "actividades de destrucción de arbolado, pastos y arroyos" en montes vecinales de Casaio y Lardeira. La afectación supera las 25 hectáreas. Allí "ocasionaron impactos ambientales graves al medio natural".

Por todo ello la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense acoge este jueves, 28 de mayo, una audiencia preliminar de este caso en el que también se acusa a la empresa Cafinsa Proyectos SL.

Al margen de lo ya mencionado, Fiscalía reclama para la mercantil Cafinsa Proyectos la clausura de sus locales y establecimientos en un período de cinco años, así como una multa de 36.500 euros.

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