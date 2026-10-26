La comarca de Valdeorras aumentó un 43% los turistas este año

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participó este domingo en un recorrido por la “Ruta do Mel” en Rubiá, una actividad enmarcada en el programa V Nove, que cuenta con el respaldo de la Xunta de Galicia. La iniciativa brindó la oportunidad de descubrir algunos de los principales activos naturales y etnográficos de la comarca de Valdeorras, así como la tradición apícola, intrínsecamente ligada a su paisaje.

Esta actividad forma parte del apoyo que Turismo de Galicia brinda a la promoción de los recursos locales singulares de la zona y al desarrollo de experiencias turísticas centradas en la naturaleza, el patrimonio y los productos locales.

Relacionado La subida de los costes de las empresas castiga a la pizarra de Valdeorras

La jornada comenzó en el Centro de Visitantes del Parque Natural de la Serra da Enciña da Lastra, donde los participantes conocieron la importancia natural y medioambiental de este espacio protegido. Posteriormente, el grupo se trasladó a Oulego, donde representantes de la empresa apícola O Marquesado mostraron una alvariza (construcción tradicional destinada a proteger las colmenas). La visita concluyó en las instalaciones de la empresa, donde los participantes pudieron conocer las características de la miel y su profunda vinculación con el territorio.

Xosé Merelles destacó el compromiso de su departamento con la promoción de los atractivos turísticos de esta zona. Este esfuerzo ha dado resultados positivos hasta la fecha: el geodestino de Trevinca-Valdeorras registró el mayor crecimiento durante los meses de verano -concretamente en julio y agosto, con un aumento del 54,6 % en el número de visitantes y del 94,5 % en las pernoctaciones en comparación con el mismo periodo de 2025.

Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de visitantes en esta zona ha crecido más de un 43% en lo que va de año, mientras que las pernoctaciones en establecimientos locales han aumentado un 64,6%. Xosé Merelles señaló un incremento notable de turistas internacionales -superior al 100 %-, así como un aumento del 35 % en el número de visitantes nacionales.