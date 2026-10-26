El nuevo orden mundial

Ante Dios y ante el mundo, el más fuerte tiene derecho a hacer prevalecer su voluntad”. La frase podría ser de Donald Trump, ya que le viene como anillo al dedo y él dice todos los días frases parecidas e incluso peores. Pero no se preocupen, todavía no lo es. Le falta poco, eso sí. Todo llegará.

En realidad pertenece a Adolf Hitler. La pronunció el mandatario nazi en el famoso y multitudinario mitin de Núremberg de 1937 que congregó a casi un millón de fieles seguidores, hombres, mujeres y niños enardecidos alrededor de su líder en la ciudad alemana. La misma en la que años después serían condenados por asesinatos y crímenes contra la humanidad decenas de altos cargos de aquel régimen de terror.

La gran directora de cine Leni Riefenstahl reflejó aquel evento de masas entonces en una película majestuosa, y también odiosa claro está, que tituló pomposamente “El triunfo de la voluntad”. Una película propagandística en la que Riefenstahl, una creadora originalísima y revolucionaria, para satisfacción de aquel dictador narcisista, ególatra y genocida, plasmó de forma impresionante algunas de sus mejores y más novedosas ideas cinematográficas, para mayor gloria del naciente imperio alemán.

Algunos tan penosos y ridículos que parece que los hace él mismo en el despacho oval para pasar el rato entre Coca Cola Light y Coca Cola Light. O entre visitas de Marco Rubio y J. D. Vance para contarle de qué van las cosas y rendirle cuentas, y visitas de Corina Machado para lamerle los zapatos, rendirle pleitesía y regalarle medallas envueltas en humillantes sonrisas falsas.

La película es una obra maestra espectacular y sigue siendo considerada aun hoy, noventa años después, la mejor muestra de documentalismo político propagandístico de la historia. Riefenstahl empleó en el film multitud de técnicas de rodaje, visuales y de montaje que causaron asombro en aquel tiempo como el empleo de cámaras móviles, vistas aéreas y otras novedades, muchas inventadas por ella misma.

No parece de momento que nadie le vaya a hacer una película así a Donald Trump, un señor que no tiene precisamente muchas simpatías en la industria de Hollywood. Así que el presidente de los Estados Unidos tiene que contentarse por ahora con estúpidos memes mal hechos sin talento, sin gusto ni gracia, con inteligencia artificial. Algunos tan penosos y ridículos que parece que los hace él mismo en el despacho oval para pasar el rato entre Coca Cola Light y Coca Cola Light. O entre visitas de Marco Rubio y J. D. Vance para contarle de qué van las cosas y rendirle cuentas, y visitas de Corina Machado para lamerle los zapatos, rendirle pleitesía y regalarle medallas envueltas en humillantes sonrisas falsas.

Bueno, dejemos todo eso. Curiosidades históricas, reflexiones, digresiones y bromas graciosas aparte, el caso es que el Nuevo Orden Mundial ya está aquí. Entre nosotros. Aunque mirándolo bien este orden de nuevo no tiene nada, a mí la verdad es que me parece más polvoriento y viejuno que la República de Weimar. En fin.

Como le contestó en aquella maravillosa escena el simpático gendarme francés magistralmente interpretado por Claude Rains en la película “Casablanca” al engreído comandante alemán cuando este le recriminó con dureza que pronunciara todo el rato Tercer Reich de forma irónica como si creyera que iba a haber un Cuarto Reich: “Bueno… nos adaptaremos a lo que venga”.