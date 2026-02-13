Una cova para divulgar la historia de Seadur

Los vecinos de Seadur compraron y restauraron una cova en su política de “recuperar nuestra herencia y nuestra historia”. Lo comentó su presidenta, Elena Álvarez García, que continuó señalando que la construcción fue cedida al Concello de Larouco “para que la use y gestione”. La adquisición y posterior arreglo fueron posibles gracias a la ayuda de Turismo de Galicia, que dirige Xosé Merelles, estando prevista su inauguración para las próximas semanas.

La presidenta del colectivo vecinal anunció la adquisición y arreglo de la cova días después de que fuesen puestas a la venta por Internet las entradas de As Covas de Seadur, que este año alcanza su vigésimo primera edición bajo el lema “Seadur: herdanza rescatada, historia compartida”. La fiesta fue fijada para el día 4 de abril y para organizarla los vecinos cuentan con la colaboración del Concello de Larouco, Turismo de Galicia y Cova da Xabreira, además de la participación del Consello Regulador de la Denominación de Orixe Valdeorras.

La cova recuperada por los vecinos se sumará a otras 20 o 21, pues los organizadores aún trabajan en los detalles. A su vez, el aforo fue limitado a 1.800 entradas, pues, como explicó Elena Álvarez, “la junta directiva buscó que en lugar de un botellón fuese algo cultural, que represente el patrimonio valdeorrés”. Amenizarán la fiesta Os Tarabelos do Saviñao, Ministreles, Charanga Nova y Abertal.