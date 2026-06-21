La Cova do Santo abre nueva etapa arqueológica

Los más que interesantes resultados de la investigación arqueológica que en 2025 se desarrolló en la Cova do Santo, dentro del Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra, llevaron a los investigadores a plantear “un proxecto máis grande, que implique todo o Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra”. Lo apuntó Diego Lombao, antes de mostrar con José Rabuñal, el resultado de los trabajos que desarrollaron en 2025. Ambos pertenecen al Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais y fueron presentados por la jefa de Parques Naturales de Ourense, Alba Lombao, en un acto que se desarrolló en el centro social de Pardollán.

Los investigadores volverán a Enciña da Lastra en julio

Los investigadores volverán a Enciña da Lastra en julio con el objetivo de revisar dos cuevas, ayudados por estudiantes de la Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela. Con el equipo ya colaboran los antropólogos Raquel Hernando y Miguel Ángel Moreno.

Además de los restos de 10 individuos -uno de ellos perinatal, pero también de niños y mayores de 50 años-, datados entre 3.500 y 3.700 años, hallados en la Cova do Santo en 2025, los investigadores también localizaron huesos de cabra, de 5.000 años de antigüedad. “É o sepulcro funerario da Idade de Bronce con máis restos funerarios de Galicia”, explicó José Rabuñal, quien apuntó que estos hallazgos están siendo analizados para “aproximarnos ao modo de vida e xacementos mortuorios”.

El proyecto investiga “todo o que supón a Serra da Enciña da Lastra como ponte de conexión da Meseta e o interior e a costa de Galicia, como unha ruta de conexión entre estes dous mundos, en diferentes periodos. A nosa ambición é atopar ocupacións paleolíticas”.