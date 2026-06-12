Celia Adrián Rodríguez, directora del Conservatorio de Ourense: El arte de escuchar las cascadas

La inspiración puede encontrarse en cualquier sitio y la directora del Conservatorio Profesional de Música de Ourense, Celia Adrián Rodríguez, buscó en la naturaleza una nueva sonoridad para que, en un futuro cercano, algún compositor pueda traducirla al pentagrama. En su tesis doctoral “Patrimonio del agua. Análisis y significado del componente sonoro en cascadas de Galicia interior”, Celia Adrián exploró cómo el azar de una caída constante de agua sobre agua o piedras tiene la capacidad de concebir un mundo cuyo único descubridor parece ser el oído.

Celia Adrián Rodríguez: “Para mi trabajo de fin de grado quise vincular la música y la geografía”

Una mirada al interior

Este estudio pionero, realizado en el marco del Programa Interuniversitario de Doctorado en Protección del Patrimonio Cultural, tuvo su génesis tras la finalización de Geografía e Historia,la segunda carrera realizada por Celia Adrián. “Para mi trabajo de fin de grado quise vincular la música y la geografía y, de esta forma, estudiar el paisaje sonoro del agua”, explica la directora del Conservatorio.

Pero una vez graduada en esta especialidad, no se conformó y fue más allá: “De todos los paisajes que había estudiado, los que me parecían de mayor atractivo, tanto visual como sonoro, eran las cascadas del interior de Galicia”. Su intención era revalorizar estas formaciones naturales porque “hay muchísimos estudios sobre el mar y la sonoridad de la costa, y el interior a veces parece relegado a un segundo plano. Con esta tesis busqué darle valor a mi tierra”.

Escuchar las cascadas

Del muestreo inicial, que comprendió la exploración de zonas de Ourense y Lugo, escogió diez fervenzas, las cuales se encuentran distribuidas entre la Ribeira Sacra, O Ribeiro, A Veiga y el parque natural de O Courel. “Busqué áreas paisajísticas diferentes, algunas montañosas y otras de valle”, acota.

Aspectos como las estaciones del año o la forma de una cascada (escalera, cola de caballo, saltos, pozas…) definen el registro sonoro que caracteriza a estas formaciones naturales

Aspectos como las estaciones del año o la forma de una cascada (escalera, cola de caballo, saltos, pozas…) definen el registro sonoro que caracteriza a estas formaciones naturales, donde el agua parece dirigir una orquesta durante un concierto infinito. Acerca de esta particularidad, Celia explica: “Según la tipología de las cascadas, se puede calificar si el sonido es más polifónico, enmascarante o suena más grave. Por ejemplo, las del Pozo do Inferno, que son de estilo cuenca y no se distingue por un gran nivel de caída, tiene un sonido grave debido a la resonancia que produce el agua con las rocas”.

Para establecer las clasificaciones generales de las cascadas, Celia se apoyó en programas informáticos y, de esta manera, pudo “hacer un registro del componente sonoro del paisaje como parte del estudio de nuestro patrimonio natural y así reforzar el valor de la ecoacústica del ambiente. Escuchar esas cascadas y ver cómo está evolucionando a lo largo de los años nos está diciendo cómo se desarrolla o se daña nuestro ecosistema”.

Un aspecto preocupante para Celia es el factor de los incendios y la repercusión directa en el paisaje

Un aspecto preocupante para Celia es el factor de los incendios y la repercusión directa en el paisaje, que tiene la capacidad de generar “una degradación del ambiente acústico natural, donde se ven afectadas la sonoridad del agua y su reverberación”.

Un registro líquido

“Acerca de estos paisajes sonoros, hasta mi tesis, no existía ningún estudio que los abordara”, afirma Celia Adrián Rodríguez. Gracias a este “registro líquido” de diez cascadas que integran una particular ruta sonora, esta experta en música reconvertida en geógrafa, abrió una línea de investigación novedosa, tanto en el universo del que se influencia la música contemporánea como en la necesidad de que el sonido forme parte de políticas de conservación y en la forma de concienciar sobre el patrimonio natural más allá de lo perceptible a los ojos.