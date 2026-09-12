La emigración protagonizó el pregón de Ricardo Marini en las Fiestas do Cristo

El pediatra argentino Ricardo Marini Fernández protagonizó el chupinazo de salida de las Festas do Cristo, en O Barco. “Mis primeras raíces están en la pampa argentina, donde llegaron mis abuelos españoles, los padres de mi madre, allá por la década de 1890. Sin embargo, he vuelto a echar nuevamente raíces en este entrañable lugar, entre las gentes de este pueblo, al que quiero tanto como a mi tierra natal”, comentó.

Marini repasó una historia familiar marcada por la emigración argentina: “Mi familia paterna era italiana, del Piamonte, y mi familia materna vecina de esta comarca de Valdeorras, del Bierzo, concretamente, de Toral de los Vados”.

Tras estudiar Medicina en Buenos Aires, realizar el MIR en Pediatría y especializarse en Neonatología, en 1976 Marini conoció a su esposa Vicky y tuvieron dos hijos: Rodrigo y Federico. Comentó que en 1989 la crisis argentina lo llevó a buscar una nueva vida en Italia. No funcionó y en su regreso a Argentina pasó por Toral de los Vados para saludar a su familia, acercándose al Hospital Público Valdeorras, donde aceptó la oferta de trabajo de la doctora Nieves Martínez. Después llegaría la Clínica Médica Valdeorras. También habló de emigración: “Las migraciones fueron, son y serán el refugio de mucha gente, de mis abuelos, de mi propia familia y de tantas personas que buscan en otras tierras una vida mejor” y recordó a Castelao, Luis Seoane, Fernado Iglesias “El Tacholas” e incluso Lorca.

El jueves antes del pregón, la diseñadora de moda y artista Marisú Miranda inauguraba una selección de sus dibujos en la sala de la Praza do Príncipe. En la muestra destacan los 60 dibujos de voluntarios de la comarca que posaron ante su cámara en 2025. La muestra podrá verse este mes.

La diseñadora y artista Marisú Miranda, en la exposición. | J.C.

Las pandilla, protagonistas

La Festa das Pandillas arrancará a las 12,00 horas de este sábado en el Xardín Botánico. El Concello fijó esta ubicación tras denegar la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil el permiso para usar la playa fluvial, por estar “en dominio público hidráulico do río”. Fuentes municipales explicaron que la prohibición “chegou a dous días da celebración do evento”, optando por mantener la fiesta.

El programa de este sábado también incluye el 6º Descenso Popular do Sil+Deporte La Región (16,30 horas, Sobradelo), el 58 Descenso Internacional do Sil (18,00, Sobradelo); las sesiones de baile del Combo Dominicano (21,00 y 00,00) y el concierto de Xoel López (22,30 horas).