Los empresarios de Valdeorras vuelven a reclamar mejores comunicaciones
Los empresarios de Valdeorras censuran el “déficit” de infraestructuras. Priorizan la A-76 por su importancia para la pizarra, el comercio, la hostelería, y los servicios
Los empresarios insisten en reclamar soluciones para “el déficit histórico de infraestructuras en Valdeorras”. Esta carencia consta en la memoria de actividades de 2025 de la Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva) presentada ayer por el colectivo que preside Carlos Manuel Terán Búa. La dio a conocer en la asamblea ordinaria que el colectivo desarrolló en el Paladium de Vilamartín.
Las mejoras en las infraestructuras “resultan imprescindibles para garantizar la competitividad del tejido empresarial comarcal, así como para asegurar la calidad de vida de la ciudadanía y la fijación de población en el territorio”, dicen los empresarios. Recuerdan sus reuniones con las administraciones central y autonómica, así como los escritos y comunicados reclamando actuaciones urgentes en “las vías de comunicación, así como sobre el transporte público y el desarrollo de suelo industrial”.
Demanda histórica
Una prioridad es la autovía A-76. “Esta infraestructura, llamada a conectar Valdeorras con la Meseta y la capital provincial, continúa siendo una demanda histórica del empresariado comarcal”, dice Aeva en la memoria, insistiendo en que “la comarca no puede seguir dependiendo exclusivamente de la carretera convencional N-120, cuya capacidad y estado actual resultan insuficientes para el volumen de tráfico que soporta”. Por ello, reclaman acelerar los trámites administrativos y el inicio de las obras, recordando el impacto negativo que la dependencia de la N-120 supone para “sectores clave como la pizarra, el comercio, la hostelería y los servicios”.
En referencia a la N-120, Aeva reclamó el refuerzo del firme, mejoras en la seguridad vial, soluciones a los puntos de congestión y un mantenimiento periódico.
El transporte público también preocupa en Aeva y de ahí que venga demandando un aumento de las frecuencias ferroviarias con Ourense y el resto de Galicia, una mejor conexión con el AVE en A Gudiña, recuperar líneas de autobús de media distancia y unos servicios adaptados a la realidad rural.
La asociación planteó instalar cámaras en zonas industriales y “parkings” públicos, nuevo suelo industrial y mostró la inquietud del comercio ante la peatonalización de la ruesa calle Doctor Vila.
González Quintela, homenajeada
La directiva que preside Carlos Manuel Terán presentó la memoria de actividades de 2025 en una asamblea en la que no faltó el homenaje a las empresas que cumplen 20 años perteneciendo a la Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva), “en agradecimiento a su compromiso y contribución al desarrollo económico de la comarca”. En esta ocasión, las entidades homenajeadas fueron Mariñas Asesores, Maderas Manuel Núñez y Carpintería Metálica Hermaca S. L. U. A la cita del viernes también acudió la alcaldesa de Carballeda y delegada de la Diputación en Valdeorras, María del Carmen González Quintela, quien recibió un “homenaje especial en reconocimiento a su trayectoria y su implicación con el territorio”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
guerrilla antifranquista de Casaio
“Ciudad de la Selva” llega a los canales televisivos
RIQUEZA EN EL SIL
Buscar oro, afición al alza
FIESTA VECINAL
El arte tomará las calles de A Portela de Portomourisco
Lo último
EXPERTOS COORDINADORES
Jesús Criado y Martín Carral, en Ourense: “El lobo es el veterinario del monte ourensano”
REUNIÓN EN SANTIAGO
La Xunta garantiza su apoyo a la Irmandade Galega na Suíza