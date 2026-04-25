Los empresarios de Valdeorras vuelven a reclamar mejores comunicaciones

Los empresarios insisten en reclamar soluciones para “el déficit histórico de infraestructuras en Valdeorras”. Esta carencia consta en la memoria de actividades de 2025 de la Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva) presentada ayer por el colectivo que preside Carlos Manuel Terán Búa. La dio a conocer en la asamblea ordinaria que el colectivo desarrolló en el Paladium de Vilamartín.

Las mejoras en las infraestructuras “resultan imprescindibles para garantizar la competitividad del tejido empresarial comarcal, así como para asegurar la calidad de vida de la ciudadanía y la fijación de población en el territorio”, dicen los empresarios. Recuerdan sus reuniones con las administraciones central y autonómica, así como los escritos y comunicados reclamando actuaciones urgentes en “las vías de comunicación, así como sobre el transporte público y el desarrollo de suelo industrial”.

Demanda histórica

Una prioridad es la autovía A-76. “Esta infraestructura, llamada a conectar Valdeorras con la Meseta y la capital provincial, continúa siendo una demanda histórica del empresariado comarcal”, dice Aeva en la memoria, insistiendo en que “la comarca no puede seguir dependiendo exclusivamente de la carretera convencional N-120, cuya capacidad y estado actual resultan insuficientes para el volumen de tráfico que soporta”. Por ello, reclaman acelerar los trámites administrativos y el inicio de las obras, recordando el impacto negativo que la dependencia de la N-120 supone para “sectores clave como la pizarra, el comercio, la hostelería y los servicios”.

En referencia a la N-120, Aeva reclamó el refuerzo del firme, mejoras en la seguridad vial, soluciones a los puntos de congestión y un mantenimiento periódico.

El transporte público también preocupa en Aeva y de ahí que venga demandando un aumento de las frecuencias ferroviarias con Ourense y el resto de Galicia, una mejor conexión con el AVE en A Gudiña, recuperar líneas de autobús de media distancia y unos servicios adaptados a la realidad rural.

La asociación planteó instalar cámaras en zonas industriales y “parkings” públicos, nuevo suelo industrial y mostró la inquietud del comercio ante la peatonalización de la ruesa calle Doctor Vila.