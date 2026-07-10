Espaldarazo al proyecto del futuro viaducto de Tremor

El proyecto de construcción de un nuevo viaducto de la autovía A-6 sobre el río Tremor, en el municipio berciano de Torre del Bierzo, recibió un nuevo impulso con el anuncio del Boletín Oficial del Estado del 8 de julio de la aprobación del expediente de información pública y, de forma definitiva, el referido a la expropiación. Publicado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, es denominado “Actuaciones de mejora de la seguridad vial en la autovía del Noroeste A-6 para la resolución de la emergencia estructural en el viaducto de Tremor”.

La citada actuación fue considerada “una infraestructura estratégica” por la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) y la Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva), colectivos que reclamaron la “ejecución rápida” del proyecto al objeto de garantizar la competitividad y la continuidad de la actividad económica de la provincia. Desde la comarca valdeorresa, el presidente de los empresarios, Carlos Terán Búa, calificaba recientemente su construcción de “urgentísima”.

El viaducto de Tremor fue construido en las mismas fechas y con las mismas características que el de O Castro (Lugo)

El viaducto actual, de características similares al de O Castro (Lugo), está situado en el kilómetro 355,8 de la A-6 y salva el valle del río Tremor a una altura de aproximadamente 90 metros sobre su cauce. Según apuntó el Ministerio, fue objeto de seguimiento en los últimos años, optándose finalmente por construir dos nuevas estructuras (una por cada calzada) para sustituirlo.

El nuevo viaducto de Tremor, que tendrá una longitud de 480 metros, se levantará al sur del actual y mejorará las condiciones de seguridad vial respecto a este. Estructuralmente, el viaducto constará de dos cajones de hormigón pretensado que se ejecutarán de manera independiente y sucesiva para posteriormente unirse e integrar la plataforma de la autovía.