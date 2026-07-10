Playa de A Manquiña, Vigo

Cuatro de la madrugada. Temporal. Agua rompiendo las rocas. Un barco hundido. El náufrago Tom Hanks llega semi flotando a la playa de A Manquiña. Se golpea con muchos objetos del fondo. Un mundo olvidado. Un recuerdo de metales pesados. Pelea en la orilla con casquetes de escorias de antiguos astilleros. Intenta llegar a la playa. Pero se queda en el empedrado de relleno. La playa es ahora piedra de relleno. Restos de amianto hacen su cobertor para esta noche. El náufrago no tiene futuro. Perece en poco tiempo. Hay un reloj de bolsillo entre las escorias que cuenta la eternidad. Pero A Manquiña tiene más historia y más náufragos...

7 años, 6 meses y 12 días más tarde, un barco se hunde. A las cuatro de la madrugada. Otro náufrago llega flotando a la playa de A Manquiña. El agua bate limpia. Nada entre estrellas de mar y plancton con bioluminiscencia. Tumba su cuerpo en la arena fina de la playa. La tormenta se va. Se puede ver el reflejo de la Luna creciente en el agua de la playa. La arena y los árboles de A Manquiña son un buen lugar para dormirse. Alguien ha dejado dos toallas de baño para taparse esa noche. La playa de A Manquiña acoge al Náufrago. Aquí tiene una oportunidad. Teis ha hecho desaparecer el planeta de plásticos y objetos de olvido, las escorias de metales pesados, el amianto y todo lo que no es mar. Lo que antes eran escorias de soldadura y piedras de relleno es ahora arena de playa y sombra.

Hay un reloj de bolsillo parado en la arena que cuenta la eternidad.

Enmanuel Rueda Girondo (Vigo)