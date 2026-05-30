La Feira do Viño de Valdeorras se vuelca con el vino un año más

Continúa cumpliendo ediciones la Feira do Viño de Valdeorras, llega la vigesimoséptima. Tres días, uno más que el año pasado, ahora en el Campo da Festa en el Paseo do Malecón de O Barco de Valdeorras, que el presidente del Consejo Regulador, Marcos Prada, considera “una cita plenamente consolidada en el calendario enogastronómico gallego que cada año evoluciona para crecer”.

Un total de veintidós bodegas participantes, “la cifra más alta, al menos de la última década”, lo que refleja la fuerza de un ámbito de actividad “que cree en su producto y apuesta por iniciativas” como la que propone esta feria, detalló Prada.

Un año simbólico además, el octogésimo aniversario de la Denominación de Origen Valdeorras, “ochenta años de historia, esfuerzo colectivo y defensa de un producto y un territorio que hoy están más vivos que nunca”, señaló.

Bajo el lema “Regodéllate co godello, 100% de Valdeorras”, el cartel ilustrador mezcla tierra, identidad y cultura con el vino.

La feria se complementa con una propuesta de actividades paralelas gastronómicas. Es por ello que en la zona verde do Malecón, junto al río, se habilitará un espacio para catas, con actividades como una degustación de vinos de Valdeorras maridados con delicatessen gallegas y un showcooking del reconocido chef gallego José Manuel Mallón a las nueve y media. Y música. El Grupo América el viernes por noche a las once, la orquesta Olympus este sábado. Más charangas, Charandonga el sábado y Terras do Bibei el domingo.

Igualmente, bajo el nombre de “Petiscos con DO Valdeorras”, hasta este viernes estuvo en marcha la Ruta de Pinchos, en la que participan nueve establecimientos de O Barco y A Rúa. Entre las siete y las ocho de la tarde o hasta fin de existencias, diferentes locales ofrecerán pinchos al precio de tres euros elaborados con vinos amparados por la Denominación de Origen Valdeorras. Los locales que forman parte de la ruta son Café Bar Zig Zag, Pazo do Castro, Restaurante Pepa, O Retorno, La Fábrica, Piquiño Restaurante SL, Veirasil, Skandalo y Taberna Buraco.

Del pregón, momento importante en cada edición, se encargó el actor barquense Christian Escuredo. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras apuesta así por artistas locales que llevan el nombre de la comarca más allá de sus fronteras y que representan con su talento y trayectoria los valores del esfuerzo, la excelencia y el compromiso con la cultura gallega.

Asimismo, una de las principales acciones promocionales que ha puesto en marcha la DO Valdeorras ha sido “Pequeños y Gigantes”, un videopodcast de seis episodios que siguiendo el lema de la campaña de promoción “El valor de lo pequeño” pone en valor a la comarca y su realidad rural a través de las personas que la habitan, mostrando su forma de vivir, trabajar y relacionarse con la tierra.