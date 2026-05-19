Crece el interés de “descubrir Valdeorras a través del vino”
RUTA DO VIÑO
Las 700 personas que el fin de semana disfrutaron de la Primavera de Portas Abertas de Valdeorras reafirmaron con su presencia el interés por uno de los eventos enoturísticos de referencia en Galicia
La Primavera de Portas Abertas reunió a 700 personas en la comarca durante el pasado fin de semana. El dato fue facilitado por la Ruta do Viño de Valdeorras, que valora que la cita ya se consolidó como “uno de los eventos enoturísticos de referencia en Galicia”, realizando un “balance muy positivo” de la misma. Un año más, las bodegas fueron el eje central de un evento organizado en torno al vino y que combina naturaleza con cultura y gastronomía.
Los diseñadores del programa valoraron especialmente “la implicación de las bodegas, establecimientos y entidades participantes, así como el interés creciente del público por descubrir Valdeorras a través del vino y de experiencias ligadas al paisaje, la cultura y la gastronomía”.
Los bodegueros abrieron las puertas de sus instalaciones durante el fin de semana, ofreciendo recorridos guiados, degustaciones y experiencias singulares vinculadas al territorio y a la elaboración de los vinos de la Denominación de Orixe. Fueron muchas las que completaron sus aforos, registrando una importante afluencia de personas interesadas en conocer de cerca el potencial vitivinícola de Valdeorras.
Uno de los momentos más destacados fue el Túnel del Vino, la cita que abrió el programa. Este evento reunió a numerosas personas en una propuesta que permitió degustar más de una veintena de referencias de distintas bodegas en un ambiente que fue amenizado con música en directo.
Rutas en autobús
Las rutas en autobuses, que facilitaron la movilidad de los 160 visitantes que optaron por estos desplazamientos, les permitieron recorrer diferentes bodegas y lugares de interés de Valdeorras, siendo 276 los que asistieron a las actividades programadas.
Las propuestas vinculadas al patrimonio natural y cultural también tuvieron una “excelente” respuesta. Hubo visitas guiadas, rutas interpretativas y actividades en enclaves emblemáticos como Pena Trevinca, el Camiño de Inverno, el santuario de As Ermidas o el Parque natural Serra da Enciña da Lastra. A todas estas iniciativas hay que añadir las actividades sensoriales y también las propuestas gastronómicas, que pusieron en valor los productos de la comarca.
La organización apreció un aumento de las pernoctaciones en establecimientos de la comarca respecto a la edición anterior, al igual que un mayor número de degustaciones de menús especiales elaborados por los restaurantes y locales adheridos, confirmando el impacto de esta “Primavera de Portas Abertas en el conjunto del sector turístico y hostelero de Valdeorras”, según indicó la Ruta do Viño.
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