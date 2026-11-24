Los cauces originales del arroyo de Valdemiguel y de uno de sus afluentes, en Carballeda de Valdeorras, podrían recuperar su trazado original después de quedar alterados por la actividad pizarrera. La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha sometido a información pública el proyecto de restauración hidrológico-forestal en tal contexto geográfico valdeorrés.

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La actuación, promovida y amparada por Cafersa, contempla explanar los huecos generados por los trabajos extractivos para reconstruir los cauces, las laderas y el desagüe de ambos cursos fluviales. El objetivo es restituir la configuración original de unas aguas cuyo recorrido quedó interrumpido.

El anuncio, hecho público la semana pasada, ya se encuentra en período de alegaciones. Con el inicio del expediente, que afecta al dominio público hidráulico y sus márgenes de protección, se abriría paso el renacimiento de este regato rural.