El agua del Mariñán obligó a cortar una calle en O Barco.
El agua del Mariñán obligó a cortar una calle en O Barco. | La Región

Galería | Así queda la comarca de Valdeorras tras los desbordamiento de algunos de sus ríos, en fotos

RIOS DESBORADADOS Y CALLES ANEGADAS

Las tormentas aguas arriba disparan el caudal de varios ríos y provocan desbordamientos puntuales en O Barco y Vilamartín de Valdeorras, estas son las imágenes que deja una jornada de lluvias en la provincia de Ourense

Las lluvias registradas durante la tarde provocaron un aumento del caudal de varios ríos de Valdeorras y dejaron desbordamientos puntuales en O Barco y Vilamartín. El Cigüeño, el Sil y el Mariñán presentaron un notable incremento de agua, mientras sus cauces se teñían de marrón.

En O Barco, una tormenta registrada aguas arriba provocó el desbordamiento del arroyo Mariñán pese a que apenas llovió en la localidad. El agua obligó a cerrar la calle paralela al cauce y el paso inferior de acceso desde la N-120.

En Arcos, en Vilamartín de Valdeorras, el río Farelos también volvió a desbordarse bajo la N-120. La Guardia Civil de Tráfico cortó uno de los carriles y los GES de O Barco trabajaron en la limpieza de la zona.

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1/10 El Cigüeño aumentó notablemente su caudal durante la tarde. | La Región
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2/10 El agua del Cigüeño llegó teñida de marrón al Sil. | La Región
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5/10 Los estragos del Mariñán, en un canal de Calabagueiros, en O Barco. | La Región
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6/10 El desbordamiento del Mariñán afectó al paso inferior de acceso desde la N-120. | La Región
El desbordamiento del Mariñán afectó al paso inferior de acceso desde la N-120.
7/10 El desbordamiento del Mariñán afectó al paso inferior de acceso desde la N-120. | La Región
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