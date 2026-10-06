Las lluvias vuelven a teñir de marrón los ríos de la comarca de Valdeorras y dejan varios desbordamientos

La desembocadura del Cigüeño en el Sil, a su paso por O Barco, con el agua teñida de marrón y un rastro de espuma tras las lluvias.

Las lluvias registradas durante la primera parte de la tarde volvieron a alterar el aspecto de los ríos de Valdeorras, que presentaron aguas teñidas de marrón en distintos puntos de la comarca. La situación fue especialmente visible en el Cigüeño y el Sil, a su paso por O Barco.

El cambio fue especialmente notable en el caso del río Cigüeño, cuyo caudal aumentó de forma considerable en apenas unas horas. A las 12:00 horas apenas llevaba agua, mientras que alrededor de las 17:00 horas el cauce presentaba una corriente mucho más fuerte.

En su desembocadura en el Sil, a la altura del Malecón de O Barco, el Cigüeño dejó además un importante rastro de espuma, que llamó la atención de los vecinos.

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El Farelos vuelve a desbordarse en Arcos

La lluvia también provocó el desbordamiento del río Farelos en Arcos, en Vilamartín de Valdeorras, concretamente en el punto en el que el cauce pasa bajo la N-120.

Hasta la zona se desplazó una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, que procedió a cortar uno de los carriles de la carretera, mientras que los GES de O Barco trabajaron en la limpieza de la zona.

El episodio volvió a recordar en Arcos las fuertes tormentas registradas el pasado mes de junio, cuando el desbordamiento del Farelos provocó daños en el puente de acceso a la localidad, que ha sido reparado recientemente.

El río Mariñán también se desborda en Calabagueiros, en O Barco

El aumento del caudal del Mariñán provocó el desbordamiento del río en Calabagueiros. | La Región

El río Mariñán también se desbordó en Calabagueiros, en O Barco, como consecuencia de las lluvias registradas durante la tarde. El aumento del caudal hizo que el agua saliese del cauce y alcanzase las zonas próximas.

El episodio se suma a los incrementos de caudal y desbordamientos registrados en otros ríos de Valdeorras durante la jornada, en una tarde marcada por las precipitaciones.