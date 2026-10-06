Las lluvias vuelven a teñir de marrón los ríos de la comarca de Valdeorras y dejan varios desbordamientos
RIOS AL LÍMITE
El aumento del caudal provocó desbordamientos puntuales en varios cauces y volvió a teñir de marrón las aguas del Cigüeño y el Sil a su paso por O Barco
Las lluvias registradas durante la primera parte de la tarde volvieron a alterar el aspecto de los ríos de Valdeorras, que presentaron aguas teñidas de marrón en distintos puntos de la comarca. La situación fue especialmente visible en el Cigüeño y el Sil, a su paso por O Barco.
El cambio fue especialmente notable en el caso del río Cigüeño, cuyo caudal aumentó de forma considerable en apenas unas horas. A las 12:00 horas apenas llevaba agua, mientras que alrededor de las 17:00 horas el cauce presentaba una corriente mucho más fuerte.
En su desembocadura en el Sil, a la altura del Malecón de O Barco, el Cigüeño dejó además un importante rastro de espuma, que llamó la atención de los vecinos.
El Farelos vuelve a desbordarse en Arcos
La lluvia también provocó el desbordamiento del río Farelos en Arcos, en Vilamartín de Valdeorras, concretamente en el punto en el que el cauce pasa bajo la N-120.
Hasta la zona se desplazó una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, que procedió a cortar uno de los carriles de la carretera, mientras que los GES de O Barco trabajaron en la limpieza de la zona.
El episodio volvió a recordar en Arcos las fuertes tormentas registradas el pasado mes de junio, cuando el desbordamiento del Farelos provocó daños en el puente de acceso a la localidad, que ha sido reparado recientemente.
El río Mariñán también se desborda en Calabagueiros, en O Barco
El río Mariñán también se desbordó en Calabagueiros, en O Barco, como consecuencia de las lluvias registradas durante la tarde. El aumento del caudal hizo que el agua saliese del cauce y alcanzase las zonas próximas.
El episodio se suma a los incrementos de caudal y desbordamientos registrados en otros ríos de Valdeorras durante la jornada, en una tarde marcada por las precipitaciones.
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