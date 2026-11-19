Los daños causados por las últimas lluvias en los montes que fueron pasto de las llamas en el verano de 2025 y objeto de cortas en los últimos meses podrían continuar si no se toman medidas. Así lo entiende Benito García Carril, presidente del colectivo sin ánimo de lucro Asociación de Profesionales Ambientales Galicia Ambiental. “Va a haber nuevas avenidas”, comentó antes de continuar aconsejando: “Con los pocos troncos que dejaron, deberían hacerse caballones, barreras de retención, para frenar la erosión extrema que va a condenar a esos montes a cultivos sin mucha exigencia, que seguramente es lo que buscan algunos”.

García Carril se quejó de que las cortas de madera fueron realizadas sin esperar los dos o tres años que recomiendan los biólogos para que el suelo se estabilice y que las ramas fueron dejadas en los montes en lugar de utilizarlas para generar mulching para frenar la erosión. Además, criticó el empleo de bulldóceres para facilitar el acceso a las máquinas: “Ahora todos estos caminos generan nuevos arrastres de tierra, como pasó esta semana”.

“Hasta ahora se hace todo lo que no se debería”, indicó el presidente de Galicia Ambiental, quien lamentó: “La pérdida de biodiversidad es brutal. En el monte bajo ya no hay nada, una situación que se prolongará durante lustros. El monte nunca va a ser lo que fue”. Añadió que “se tienen en cuenta los criterios de la industria forestal pero no los de los biólogos”.

Por todo ello, Carril lanza un llamamiento: “Desde Galicia Ambiental se insta a Xunta y Fiscalía a que intervengan en los lugares donde se han hecho cortas masivas en terrenos afectados por incendios sin dar tiempo alguno a la recuperación, ni poner medios para la recuperación ni la limpieza del monte, generando nuevas consecuencias por la apertura de grandes trochas por máquinas pesadas para la entrada de maquinaria forestal y, por otro lado, que no han limpiado el monte, dejando tirados los restos de ramas y podas realizadas”.

Proposición no de ley

Por su parte, el grupo del BNG presentó una proposición no de ley en el Parlamento gallego en la que, tras calificar de negligente a la Xunta, urge un plan de restauración hidrológico-forestal y de control de la erosión, e impulsar medidas para evitar que los arrastres lleguen a los cursos de agua, contaminen acuíferos y colapsen infraestructuras. También propone poner en marcha, con el Concello de A Rúa, actuaciones para solucionar los daños de los arrastres. Asimismo, tras reclamar una solución urgente a la comunicación viaria de San Vicente de Leira, solicita dotar las partidas precisas para la reparación o la construcción del puente de Baxeles.