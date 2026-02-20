Incendios, lluvias y la corta de madera enturbian las traídas en Valdeorras

Palé de agua embotellada para entregar a los vecinos de A Rúa, en la cantina de la estación.

La tregua que el tren de borrascas concedió a Valdeorras en las últimas horas redujo la turbidez que, desde hace semanas, acusan las traídas de varias localidades de la comarca. El agua salía ayer más clara de los grifos, pero en las dependencias municipales de A Rúa, Vilamartín y Petín no se fían y desaconsejan su utilización en la cocina.

Los rueses se levantaron ayer con un “aviso importante”, que el Concello lanzó a las redes a primera hora. “Lembramos que ante as anomalías do abastecemento derivadas dos arrastres do lume deste verán o Concello continúa a entregar auga para o subministro domiciliario nesta situación excepcional”, leyeron a primera hora los vecinos. La nota continuaba indicando que, durante la mañana, las familias empadronadas en A Rúa podrían retirar un pack de nueve litros de agua en la cantina de la estación de ferrocarril. Además, recordaba la posibilidad de servirse de agua en la fuente portátil de AquaOurense que la Diputación Provincial instaló en agosto de 2025 en el parque empresarial de A Raña, en el vecino municipio de O Barco de Valdeorras, con la finalidad de abastecer a los afectados por unos incendios forestales que ese mes arrasaron más de 30.000 hectáreas de monte en la comarca.

Problema de presión

“A captación de Santo Estevo leva sin funcionar 15 días”, comentó la alcaldesa de A Rúa, María González Albert, respecto a los problemas que acusa la traída. Inmediatamente, apuntó que esta situación obliga a abastecer a las zonas que se valían de ella desde otra captación, una medida obligada que está reduciendo considerablemente la presión en ciertas zonas de la localidad pero que, al menos, permite abastecer de agua a los domicilios.

González Albert atribuye la turbidez a los arrastres que trajo aparejada la desaparición de la vegetación que ardió con los incendios del último verano. No obstante, añade un segundo factor añadida: “a tala da madeira que ardeu”. La alcaldesa se refería a las cortas de los árboles que ardieron, unos trabajos que comenzaron a realizar las empresas madereras en el entorno de las captaciones, sacas de madera que fueron suspendidas este jueves.

“El agua no es apta para beber”, explicó pocos minutos después la regidora de Petín, Raquel Bautista Carballo. También aquí salía menos turbia en las últimas horas. La alcaldesa coincidió con su homóloga del concello vecino de A Rúa en que los trabajos de las madereras es otro de los factores que influyeron en la turbidez de la traída. “Alguna empresa había empezado a cortar y nos dimos cuenta que, entre otros factores, también podía estar ayudando a que siguiera saliendo sucia el agua”. Inmediatamente, el Concello contactó con la empresa, que suspendía las labores de extracción de la madera. “Esperan que el tiempo se calme para seguir trabajando”, explicó Bautista Carballo, quien añadió que la lluvia se sumó a la utilización de maquinaria pesada para enturbiar el agua que llega a los domicilios.

Vilamartín

“El agua vale para todo, pero no para cocinar”, indicó desde Vilamartín, su alcalde, Enrique Álvarez Barreiro. Eso sí, inmediatamente añadió que el líquido que sale de los grifos no presenta la turbidez que tenía horas antes. “Si no llueve fuerte lo tenemos controlado”, dijo el regidor.

En todo caso, Álvarez Barreiro aseguró que el Concello no puede aconsejar la utilización en la cocina del agua de la traída. “Puede valer ahora mismo, pero viene un chaparrón fuerte dentro de un rato y ya no cumple las condiciones de potabilidad”, añadió. Sí dejó caer que podría valer para cocinar en algunos momentos, en una situación que cambiaría totalmente si descarga un chaparrón. “No podemos decir a la gente cada dos horas: ‘ahora no, ahora sí’”.

El Concello realizará analíticas del agua el lunes próximo y tomará una decisión basándose en los resultados que ofrezcan, finalizó el alcalde vilamartinés.