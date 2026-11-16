La lluvia provoca el colapso de los accesos a San Vicente y O Robledo

A primera hora de la tarde de este domingo, vecinos de San Vicente comenzaban a abandonar la localidad circulando por la pista forestal habilitada por la Deputación Provincial como medida de emergencia, después de que esta aldea de Vilamartín de Valdeorras quedase incomunicada por carretera durante el temporal. Las lluvias y el estado en que quedaron los montes próximos a Baxeles tras los incendios del verano de 2025 y, según fuentes vecinales, también las posteriores sacas de madera provocaron que el regato "O Retorno" formase un efecto embudo ante el puente de la carretera OU-0807, provocando el colapso de la infraestructura a las 12,25 horas.

El colapso del puente provocó una avalancha de agua y arrastres que también destruyó un tramo del otro acceso a la localidad de San Vicente, la carretera de titularidad municipal que comunica Vilamartín con la aldea de O Mazo. Los destrozos propiciaron que el citado núcleo de San Vicente quedase sin ningún acceso disponible, al igual que sucedió con la aldea de O Robledo, si bien fuentes consultadas apuntaron no tener constancia de que hubiese alguien en esta última población. En todo caso, desde el Concello advierten no tener constancia de daños personales.

Hasta la carretera OU-0807 se desplazaron técnicos de la Deputación Provincial al objeto de acometer las actuaciones más urgentes, "aínda que ata que deixe de chover coa intensidade das últimas horas só puido procederse ao corte do tráfico e á instalación dos avisos correspondentes". En todo caso, el organismo provincial avisa que una vez que las condiciones meteorológicas lo permitan, decidirán las medidas más inmediatas para iniciar las obras y restablecer el tráfico.

La curva de la carretera, derrumbada por la riada | Christian Barrio

Desde el Concello vilamartinés hacen un llamamiento a la tranquilidad e invitan a la prudencia: evitar desplazamientos no imprescindibles; no acercarse a ríos, regatos ni zonas inundables; respetar los cortes de tráfico y contactar con los servicios de emergencia municipales ante cualquier situación de riesgo.

Otras zonas dañadas

La aldea de San Vicente fue la más perjudicada por las lluvias, pero no la única. La capitalidad municipal, Vilamartín, vivió un nuevo desbordamiento del río Leira en la zona de A Rodeleira y sus aguas también castigaron a la aldea de O Mazo, donde anegaron varias construcciones. A su vez, las aldeas de San Miguel de Outeiro y Arnado acusaron el colapso de las arquetas y el acceso desde O Barco, respectivamente.

El vecino concello de A Rúa también sufrió los efectos del temporal de lluvia. Aquí, las inundaciones llevaron al Concello a determinar el cierre del área recreativa de O Aguillón, uno de cuyos accesos -el paso bajo la vía del tren próximo a Correos-, fue anegado. Además, los arrastres y el agua obligaron a acometer la limpieza de la calle Progreso, una labor que es realizada por segunda vez en apenas una semana.

La lluvia levanta alcantarillas en A Rúa | La Región

En O Carballiño, las incidencias provocadas por las lluvias no están "fuera de lo normal", según apuntaron fuentes de Emerxencias Carballiño. En este municipio, las hojas arrastradas por el agua caída taponaron los sumideros del entorno de la avenida do Arenteiro y el parque empresarial. A estos problemas hay que añadir que el firme se levantó en ciertos puntos del asfaltado realizado en los últimos días en el vial 7 del polígono industrial.

Calles afectadas en O Carballiño. | Emergencias O Carballiño.

Inundaciones y hundimientos en Ourense

Las lluvias del domingo dejaron varias incidencias en la ciudad. En la calle Río Arnoia, la rotura de una tubería provocó inundaciones. Otra avería en Serra Martiña amenazó con llevar el agua hasta portales y garajes, lo que motivó avisos a la Policía Local y los bomberos. En Eiroás, varias viviendas resultaron anegadas y se produjo un hundimiento de la calzada en la rúa dos Chaos, donde estaba prevista una intervención para achicar el agua acumulada en un bajo.