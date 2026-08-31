María Caseiro, barquense residente en A Coruña: "Valdeorras es un lugar en el que me imagino viviendo en el futuro"

María Caseiro Arias es una joven barquense que con 18 años se marchó a estudiar lejos de la comarca. Tras su paso por la universidad, las oportunidades laborales y su profesión hicieron que su futuro más cercano pase por la ciudad de A Coruña.

Pregunta. ¿Dónde reside?

Respuesta. Actualmente vivo en A Coruña. Llevo allí un tiempo y estoy muy a gusto, aunque intento volver a Valdeorras con frecuencia.

P. ¿A qué se dedica?

R. Soy ingeniera de datos en Inditex. Trabajo principalmente desarrollando aplicaciones que faciliten la implantación de la IA en los diferentes departamentos de la empresa.

P. ¿Cada cuánto regresa a Valdeorras?

R. Intento ir al menos un fin de semana al mes. No siempre es posible, pero me gusta ir siempre que puedo para desconectar un poco y pasar tiempo con mi familia y mis amigos.

P. ¿Qué es lo que más le gusta hacer cuando viene?

R. Sobre todo me gusta descansar y aprovechar para estar con la familia y los amigos. También intento disfrutar de la naturaleza, sobre todo cuando hace buen tiempo. Ir al río, hacer alguna ruta andando o en bici… y aprovechar si hay alguna fiesta cerca.

P. ¿Qué diferencia hay entre Valdeorras y A Coruña?

R. Diría que el clima y la tranquilidad. En Valdeorras el clima es bastante diferente al de A Coruña, sobre todo en verano, y también se nota mucho el ritmo de vida. Aquí todo es más tranquilo y es más fácil desconectar.

P. ¿Qué recomendaría de la comarca?

R. Depende bastante de la época del año. En verano recomendaría visitar las rutas das covas de alguno de los pueblos, porque es una forma diferente de conocer la zona y también su tradición. En invierno, si el tiempo lo permite, recomendaría subir a Trevinca y disfrutar de la montaña y de la nieve.

P. ¿Que posibilidades ve en la comarca?

R. En mi campo, que está relacionado con la tecnología, no hay demasiadas salidas, a no ser que puedas trabajar en remoto. Por eso, a día de hoy no me plantearía volver a vivir allí de forma permanente, principalmente por las oportunidades profesionales. Aun así, es un lugar en el que sí me imagino viviendo en el futuro, cuando llegue el momento de establecerme en algún sitio.