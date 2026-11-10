Premios del Clúster de la Pizarra al uso de este material en una construcción más sostenible

Los III Premios de Construcción Sostenible han otorgado el primer galardón a la vivienda Big Fish, situada en Cadavedo (Asturias). Por su parte, Adega Memoria en Lousa (Valdeorras) y A Casa de Gobo (A Fonsagrada, Lugo) recibieron el primer y segundo accésit, respectivamente. El Clúster de la Pizarra de Galicia reconoce así los proyectos arquitectónicos que destacan por la incorporación de este material, sus posibilidades técnicas y estéticas; así como por su contribución a mejorar la habitabilidad y la sostenibilidad de las construcciones.

El acto de entrega de estos reconocimientos, que se celebran cada tres años, tuvo lugar ayer lunes en la sede de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) y contó con la participación de representantes del sector empresarial y de la Xunta de Galicia. Los encargados de su presentación fueron el presidente del Clúster da Pizarra de Galicia, Eliseo López Alonso; el vicepresidente del Clúster da Pizarra de Galicia, Daniel León González, y el director general de Planificación Energética y Minas, Pablo Fernández Vila.

Los premiados han sido la vivienda Big Fish, Adega Memoria en Lousa y A Casa de Gobo. | La Región

En el proyecto ganador intervinieron profesionales y empresas como CUFA, Cubiertas Ventiladas S.L., responsable de la colocación de la pizarra; Miguel Blanco González, arquitecto técnico, y F5 Proyectos y Arquitectura, estudio responsable del diseño. El jurado destacó cómo la vivienda Big Fish está concebida como un “recorrido entre el jardín, las montañas y el mar”, con una fachada ventilada y construida a base de pizarra.

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Identidad productiva de Galicia

El director general de Planificación Energética y Minas, Pablo Fernández Vila, destacó que “se genera industria y empleo allí donde se encuentran los recursos, con un compromiso cada vez mayor con el entorno local, la innovación y el medio ambiente”. En concreto, los asistentes coincidieron en que la pizarra forma parte de la identidad productiva de Galicia, que “genera una actividad económica competitiva en el medio rural, ofrece oportunidades profesionales y contribuye al desarrollo de la región”, afirmaba Fernández Vila.

Asimismo, el Clúster de la Pizarra aprovechó para resaltar la durabilidad, impermeabilidad, resistencia a las heladas, capacidad de aislamiento térmico y acústico, comportamiento ignífugo y reducido mantenimiento que ofrece este material.