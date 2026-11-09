Cupa investigará nuevos recursos de pizarra en Valdeorras

La pizarrera Cupire Padesa ha adquirido una nueva autorización para la investigación de nuevos yacimientos de pizarra entre Carballeda de Valdeorras y la comarca leonesa de Cabrera.

La Consellería de Economía e Industria hacía público este viernes el otorgamiento del permiso de investigación “Padesa II, segunda fracción”, correspondiente al expediente 4.088. La autorización afecta a terrenos situados en los municipios de Carballeda de Valdeorras y Benuza.

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El permiso contempla una superficie de siete cuadrículas mineras y tendrá una vigencia de tres años. Los trabajos estarán centrados en la búsqueda de recursos de pizarra, incluidos en la sección C de la normativa minera.

La concesión ha sido resuelta por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica. Se trata de una autorización para investigar el subsuelo, que no implica necesariamente la apertura directa de una nueva explotación minera, aunque sí abre las vías para ello.