La carretera N-120 concecta 15 localidades de la provincia de Ourense y, al menos, otras nueve en la provincia de Lugo. Es la principal conexión del noreste ourensano, y una vía fundamental para la comarca de Valdeorras. Y es prácticamente imposible conducir por ella durante diez minutos sin encontrarse un obstáculo, un corte o una reducción de carriles a causa del mantenimiento.

Es prácticamente imposible conducir por ella durante diez minutos sin encontrarse un obstáculo, un corte o una reducción de carriles

Abandonando la ciudad en dirección Os Peares, ya se ven cortes puntuales entre los kilómetros 564 a 567, con cierres parciales de carril en alguno de los sentidos, y cortes habituales en caso de lluvia a causa de los desprendimientos. En esta zona lleva aprobada, desde abril de 2024, un desdoble de carriles presupuestado en seis millones de euros, del que no se conocen novedades.

El siguiente gran punto de intervención lo encontramos en el municipio de Quiroga (Lugo), donde un tramo de tres kilómetros obliga a tomar un itinerario adicional. En este caso, el calendario de obras contempla su final en diciembre de 2026. El tercer punto en mantenimiento oficial está casi llegando al Bierzo, en el kilómetro 447.

Además de esas tres zonas de arreglo, es habitual encontrar tramos con el asfalto levantado, o con el sentido de circulación reducido para parchear la carretera, limitando la cirulación a través de equipos de trabajo o semáforos de obra, intervenciones que a veces obligan a abandonar la carretera. La situación de degradación ha llegado al punto de suscitar numerosas protestas por parte de los habitantes de concellos donde la N-120 es la principal vía de paso, la más reciente el pasado febrero.

Sin un plan claro para una reforma integral de la vía, y con el proyecto de la A-76 (que debería conectar Ourense con la comarca leonesa del Bierzo) guardado en un cajón, el Ministerio de Transportes anunciaba una inversión de más de 600.000 euros para nuevos elementos de seguridad.

Los empresarios no esperan mejoras hasta 2028

La Confederación de Empresarios de Ourense (CEO) definía la situación con la N-120 como “compleja”. Su presidente, David Martínez, comentaba que “ a los cortes por incendios se suman los problemas que han generado las inundaciones de ahora, más luego el desvío que desde la A-6 y la falta de previsión de que eso genere una autovía” (en referencia al proyecto de convertir la carretera nacional en autovía), pero que, en cualquier caso “entendemos que hasta el 2028 no se verá la solución”.

Las últimas interevenciones conocidas por los empresarios son “el tramo desde O Barco a Ponferrada. Y después, el desdoblamiento o incremento para poder adelantar en esta zona de los 27 kilómetros de Monforte a Ourense”.