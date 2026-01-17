Galería | Largas hileras de tractores bloquean la N-120 en Ourense, en el cuarto fin de semana de protestas

Los ganaderos y agricultores ourensanos, movilizados desde finales del año pasado en la ciudad, han sorprendido esta madrugada con un fuerte petardazo y se han encaminado a partir de las 6:45 hacia la N-120, la antigua carretera de Monforte, en donde han aparcado a derecha e izquierda todos sus tractores bloqueando, a la altura del centro comercial Ponte Vella, una de las arterias principales de entrada a la ciudad, en un acto que intensifica sus actos de protesta.

Este viernes ya no parecía un día más de la tractorada frente a la Subdelegación del Gobierno. Los ganaderos y agricultores que llevan más de veinte días apostados en las inmediaciones del edificio institucional y del parque San Lázaro habían sumado compañeros, la música sonaba alta, el fuego chisporroteaba con fuerza y se veía movimiento en los tractores. Algunos tractoristas los estaban moviendo, encendiendo, retirando algunas pancartas que colgaban por fuera y manipulando el espantapájaros-protesta que colgaba de uno de los brazos del tractor aparcado frente a la ventana del subdelegado del Gobierno, Eladio Santos. Mucho movimiento, algo más se organizaba.

Los protagonistas de estas protestas que se iniciaron días antes de fin de año y que ya cumplen su cuarto fin de semana de movilizaciones estaban planificando lo que venían tiempo anunciando, que cortarían accesos a la ciudad de no contar con avances significativos en su negociación, porque como rezan los carteles pegados en sus tractores, "queremos vivir do campo dignamente".

Después de 23 días de movilizaciones en la ciudad, frete a la subdelegación, a la sede de la Xunta de Medio Rural en Florentino Cuevillas y en la entrada principal de la sede de la Xunta en Ourense en la Casa de Chocolate, los manifestantes se han trasladado a esta entrada a Ourense y no parece que sea un desplazamiento de ida y vuelta. Una vez en este punto, todavía siendo de noche, han abierto las carpas y han hecho fuego para soportar el frío de estas horas. Allí siguen con su protesta contra las condiciones que conlleva el acuerdo entre la UE y Mercosur y luchando por lo que consideran un rural con futuro, porque "Non ao Mercosur, Non se morde a man que che da de comer".