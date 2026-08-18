Los temporeros suplen la falta de mano de obra en Valdeorras

Valdeorras vuelve a llenarse estos días de temporeros llegados desde fuera de la comarca para participar en una vendimia que, en términos generales, se prolonga durante alrededor de un mes y medio. En algunas bodegas, sin embargo, la campaña se concentra en apenas unas semanas, dependiendo del volumen de uva y de la organización de cada empresa.

El perfil de los trabajadores ha cambiado en los últimos años. Desde hace aproximadamente seis campañas, aunque algunas bodegas apuntan a un periodo un poco mayor, es habitual que las cuadrillas lleguen a través de empresas subcontratadas que se encargan de organizar y proporcionar el personal necesario para la recogida de la uva. Todo tras unos años de escasez de trabajadores en una zona donde el vino es uno de los principales motores económicos.

En las bodegas explican que este sistema permite disponer de trabajadores que están acostumbrados a este tipo de campañas y que, además, trabajan a un ritmo muy elevado. “Toda la uva que entra en bodega está segura, por lo que cuanto antes entre, mejor. Si la uva puede estar en 4 días en bodega mejor que en 7”, señalan desde el sector para explicar la importancia de realizar una vendimia rápida.

En Barón do Sil recurren a cuadrillas contratadas a través de empresas externas. Según explican, el sistema funciona mediante subcontratas y el trabajo se paga en función del volumen de uva recogido, lo que es una tónica general en este tipo de empresas.

En Godeval, por su parte, el personal propio se ocupa principalmente de las labores de logística, como la gestión de cajas y otros trabajos relacionados con la organización de la vendimia. Para la recogida cuentan con trabajadores llegados de fuera, entre ellos personas procedentes de Marruecos, Perú y otros países de Sudamérica. En esta bodega la vendimia comenzará este martes y está previsto que se prolongue durante unas tres semanas.

Previsión

Desde la bodega Joaquín Rebolledo, de A Rúa, también recurrirán a trabajadores llegados de fuera de España contratados a través de subcontratas. La previsión es contar con entre 30 y 40 temporeros, que comenzarán la campaña a finales de esta semana o a principios de la próxima. Al igual que en otras bodegas, el sistema de trabajo está vinculado a los kilos de uva recogidos.

Vinos Barco, de la Cooperativa Jesús Nazareno, es de las pocas que trabajan con personal propio. “Está todo el personal habitual, al no tener viñas, solo cogemos refuerzos. Ya tenemos a todo el personal contratado”, explican. Ahí la campaña comenzará el martes 25 y se prolongará durante tres semanas.

Desde la D.O. Valdeorras destacan que la contratación de este tipo de cuadrillas se ha convertido ya en una práctica habitual en la comarca y que, en general, las bodegas están satisfechas con el funcionamiento del sistema. “Funciona muy bien, la gente está muy contenta con este tipo de empresas. Es la tónica general desde hace años”, explica Jorge Mazaira.

El cambio también responde a las dificultades actuales para recurrir a familiares y conocidos como se hacía tradicionalmente. El envejecimiento de las familias y las dificultades para compatibilizar la vendimia con otros trabajos han reducido esta posibilidad. Además, Mazaira apunta a que la propia normativa laboral hace que resulte más complicado justificar que determinadas personas que participan en la vendimia son familiares. “Trabajo está muy encima y para justificar que son familia, igual tienen que ir dos días a Ourense”, explica.

Los temporeros se alojan durante este periodo en pisos, pensiones y otros espacios disponibles en los municipios de Valdeorras. “Buscan lugares para alojarlos. Trabajo vigila mucho que estén en buenas condiciones”. La presencia de los inspectores se deja notar durante las semanas de mayor actividad, cuando las viñas y las bodegas concentran buena parte de su actividad en una campaña que requiere rapidez y coordinación.