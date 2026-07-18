La tormenta dañó frutales y carreteras de la comarca de Valdeorras

En la mañana del viernes, un operario procedía a limpiar los materiales arrastrados por el arroyo que discurre próximo a Arnado, en Vilamartín, como consecuencia de la tormenta del jueves. El aguacero y la granizada obligaron al Concello de Vilamartín a anunciar el cierre del puente y a retirar la tierra, piedras y maderas que dejó la corriente. No fue el único punto de este municipio que sufrió las consecuencias de la tromba de agua y granizo que descargó sobre puntos muy concretos de la comarca. Del otro lado del río Sil, a la altura de Arcos, permanecía cerrado el paso inferior de la carretera N-120 a causa del agua acumulada.

Esta situación se daba no lejos del citado núcleo de Arcos, donde los vecinos urgen a los ejecutivos autonómico y central el arreglo del puente sobre el río Farelos, cuyo paso fue cerrado al tráfico tras el aguacero que descargó hace más de un mes, ocasionándoles un sinnúmero de molestias.

Paso bajo la carretera N-120, en Arcos. | J. C.

La población de Arcos no es la única que se queja ante la falta de medidas para prevenir los daños de los temporales. En Rubiá, la concejala del PSdeG-PSOE, Raquel Méndez, criticó a la Confederación Hidrográfica y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por no tomar medidas en el tramo de la carretera N-120 en A Tapada, próximo al cruce de A Veiga de Cascallá. El agua y los arrastres procedentes del Caborco de Os Arroxos volvieron a precisar la intervención del personal de mantenimiento para facilitar la circulación el mismo jueves.

Además de ciertas infraestructuras, también sufrieron las consecuencias de la granizada los frutales de varias zonas, con propietarios de huertas que aseguran haber perdido toda su producción, como frutas o tomates. En referencia al viñedo, desde el Consello Regulador de la Denominación de Orixe Valdeorras apuntaron, tras consultar a las bodegas, que solo hubo daños "moi puntuais" en el entorno de O Barco.