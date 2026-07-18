Todos los días no son iguales

El reloj del tiempo avanza inexorablemente sobre nuestra existencia. Adoptamos hábitos y costumbres que nos dan la sensación de rutina, de saber lo que va a ocurrir en el siguiente instante. Sin embargo, aunque parezca lo contrario, cada día es distinto del anterior.

El tiempo, las noticias y los encuentros inesperados están hoy a un clic de distancia, gracias a ese aparato que ya parece formar parte de nuestro cuerpo: el móvil. Nuestras reacciones cambian ante cada nueva información, aunque a veces creamos que todo responde a un mismo patrón.

Como cada ser humano es único, no existen respuestas idénticas ante las noticias de desastres, celebraciones u otros asuntos que dan sentido a nuestra vida. De eso se trata: de vivir el paso del tiempo con la mayor capacidad de adaptación posible a los distintos escenarios que nos toca afrontar. Ayer fue la pandemia, la inflación y otras preocupaciones; hoy son la guerra, la inflación otra vez, la vivienda, las listas de espera y tantos otros problemas. Sabemos con certeza que, desde fuera -de quienes hemos elegido para atender nuestras demandas más urgentes-, no va a llegar la solución que esperamos. Lo vemos todos los días. Por eso, conviene buscar un espacio privado de bienestar, tan propio y único como nuestra genética. Tenemos que convertirnos en influenciadores de nosotros mismos. ¿Se imaginan tener nuestra propia red social, conectada con quienes hacen lo mismo? Nuestra capacidad nos permite dejar de estar tan expuestos a quienes solo persiguen intereses económicos.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)