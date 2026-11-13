ARRASTRES DE LOS MONTES
La turbidez del agua en A Rúa repunta con las últimas lluvias
ARRASTRES DE LOS MONTES
Con las últimas lluvias regresaron a Valdeorras los problemas generados por los arrastres de materiales de los montes que ardieron en 2025. En la noche del miércoles, un río de agua y lodo descendía por A Rúa hasta la céntrica calle Progreso, obligando a intervenir a los voluntarios de Protección Civil, Policía Local y personal municipal para librar la zona de una avalancha que también afectó a no menos de cuatro casas. Acto seguido, en el Concello se preguntaban cuánto tiempo tardaría en repetirse esta situación.
El colapso de las captaciones que suministran agua a la traída llevó a la Alcaldía a publicar un bando anunciando que en varias zonas de abastecimiento y, “de xeito preventivo, até que as analíticas nos confirmen a boa calidade da auga, o Concello establece restricións ao consumo”. Estas afectan al entorno de Santo Estevo, Somoza y a las traídas de Fontei y A Artística.
En la nota se advierte a la ciudadanía que tome precauciones al utilizar termos, lavadoras y lavavajillas y recuerda que en O Barco, en la explanada del Lidl, el Consorcio Comarcal de Aguas instaló hace meses una fuente “con todas as garantías sanitarias”.
En una situación no muy distinta se encuentra buena parte de la población del vecino Concello de Vilamartín de Valdeorras. Aquí, vecinos del núcleo de Arcos comunicaban ayer confirmaban estar sufriendo el mismo problema de la turbidez en la traída. A su vez, la alcaldesa, Sherezade Núñez Rodríguez informaba que los vecinos acusan “cortes puntuales y turbidez”.
“Temos auga por tódolos lados porque estamos ao pé da montaña e non hai nada que a reteña”, explicó la alcaldesa, María González Albert, refiriéndose a un problema que atribuye, en buena medida, a las talas que se están realizando en los montes del municipio. “As madereiras pararon e volveron. Abriron unha nova pista baixo o Barranco Rubio e pasaron dúas veces máis por riba do regato”, se quejó la regidora, quien mostró su sorpresa al comprobar que las empresas tienen permiso para talar durante “un ano. É o do ano pasado, multiplicado por 10 porque non había talas”. Explicó que las competencias le corresponden a la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil y las consellerías de Medio Rural y Medio Ambiente, para añadir: “Ningunha das tres fai nada. Nos comemos o marrón os concellos. Acabaremos poñendo denuncias nos xulgados”.
González Albert también se quejó de que, si bien en la Consellería de Sanidade “están moi pendientes de nós”, como consecuencia del problema de turbidez de la traída, “non se lles ocurre enviar unha cisterna con auga para colaborar”, y es que, en caso de cortar el agua, “co cambio de presión hai roturas nas tuberías”
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