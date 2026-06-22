Valdeorras gana terreno en el mapa de productos ecológicos

Un grupo de 15 operadores de los 234 que la provincia de Ourense tiene inscritos en el Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) pertenecen a la comarca valdeorresa. En toda Galicia son 1.507, correspondiendo los restantes a Lugo (544), Pontevedra (429) y A Coruña (300). Los datos reflejan que en Valdeorras también hay quienes apuestan por este sello para ofrecer un producto más sostenible y de calidad.

La provincia ourensana ocupa el último lugar en número de operadores, pero el segundo si se toma en consideración la superficie dedicada a lo ecológico, con 17.426 hectáreas, solo por detrás de Lugo (21.331). A su vez, A Coruña y Pontevedra dedican 5.876 y 2.042 hectáreas, respectivamente. Solo en la provincia ourensana, la extensión dedicada al producto ecológico aumentó 572 hectáreas respecto a 2024.

Javier García, secretario del Consello Regulador, explicó que el sector ecológico va creciendo poco a poco. Tuvo un bum entre los años 2013 y 2020 para después aminorar el ritmo de crecimiento. “Agora segue crecendo pero xa está estabilizado”. En todo caso, afirma que goza de una gran demanda desde mercados exteriores como Francia, Estados Unidos o Japón.

Castañas y vino

“Cada vez hay más demanda, sobre todo en mercados extranjeros”, comentó el comercializador de castañas valdeorrés José Barreda, refiriéndose al mercado del producto ecológico. Inscribió a Castanval en el Craega hace media docena de años, lo que le permite referirse al mayor control que existe en torno a este tipo de productos, pues “se analizan las tierras cada dos años”, lo que encarece algo el producto. En todo caso, considera que la práctica totalidad de los sotos de castaños podrían considerarse ecológicos.

En el Craega son conscientes de esta característica de los sotos, si bien indican que los requisitos que deben reunir los productores para acceder a las ayudas dificultan el acceso a este sello.

Bodegas Blare S. L. es una entidad barquense que apuesta por lo ecológico porque “hai que ser amantes da natureza”, según explica su responsable, Herminio Blanco, quien indicó que “sempre tiven a ilusión e inquietude de ter viñas e adega e quero un viño ecolóxico. É un viño distinto”. Entre las ventajas que encuentra en la producción ecológica destacó que “quen tome un viño noso sabe que non está tratado con produtos químicos”. La bodega ya superó todas las inspecciones exigidas, restando únicamente recibir la certificación que les permita utilizar el sello. En todo caso, Blanco comenta que en los países nórdicos y Alemania “si dan valor ao produto ecolóxico”.

En A Veiga, David Cotado posee una explotación de reses de vacuno de las razas vianesa y limusina inscrita en el Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia. Se inclinó por la producción en ecológico porque “é máis sostible”. Explica que la actividad se centra preferentemente en la venta para vida y genética, con mercado en toda Galicia. En estos momentos, su mayor preocupación es la posible repercusión del convenio de la Unión Europea con Mercosur y la entrada de productos que no cumplen las mismas exigencias.

Barómetro

El último barómetro del Craega, datado en 2023, indica que los consumidores eligen preferentemente productos ecológicos por ser “naturales”, “do país” y “caseiros”, por este orden. En cuanto al grado de conocimiento de este campo, aumentó del 91,9% al 99% entre 2020 y 2023, año en el que solo un 1% afirmó desconocer su existencia. Entre las características más valoradas destacan la ausencia de químicos nocivos o pesticidas y que son alimentos sanos y naturales.