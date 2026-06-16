Piscinas municipales de O Barco: fechas, precios y novedades para este verano

Las piscinas municipales de O Barco de Valdeorras abrirán sus puertas el próximo 19 de junio, dando inicio a la temporada estival con unas instalaciones renovadas y preparadas para recibir a vecinos y visitantes durante los meses más calurosos del año.

La principal actuación realizada antes de la apertura se centró en la piscina infantil, donde se llevó a cabo una reforma integral destinada a mejorar tanto la seguridad como la comodidad de los usuarios. Las obras incluyeron la renovación completa del liner en paredes y suelos, la mejora del borde perimetral con un acabado más suave y el pintado de la playa de la piscina.

Inversión de más de 48.000 euros para mejorar las instalaciones

Además de las mejoras visibles, también se ejecutaron trabajos técnicos de adecuación de los skimmers o bocas de succión, la renovación de sumideros y labores de relleno para la correcta nivelación de la superficie.

Según explicó el alcalde de O Barco, Aurentino Alonso, la inversión destinada a estas actuaciones alcanzó los 48.249 euros. El regidor destacó que la piscina infantil se encuentra ahora en las mismas condiciones que la otra instalación del recinto, que ya había sido renovada anteriormente.

“Agora xa a temos en condicións, como estaba a outra, que se cambiara anteriormente e lista para abrir”, señaló el alcalde.

Horario y precios de las piscinas municipales de O Barco 2026

Con los dos vasos que componen el complejo ya llenos y listos para el baño, el Concello mantendrá el mismo horario de apertura de la pasada temporada. Las instalaciones permanecerán abiertas todos los días de 12:30 a 20:30 horas.

En cuanto a las tarifas, tampoco habrá cambios respecto al año anterior:

Entrada infantil (hasta 13 años): 1,50 euros.

Entrada de adulto (a partir de 13 años): 2 euros.

Una nueva temporada de verano en O Barco

La apertura de las piscinas municipales de O Barco marcará el inicio de una nueva campaña de verano en unas instalaciones que han sido modernizadas para ofrecer una mejor experiencia a los bañistas.

Las actuaciones realizadas permiten incrementar la seguridad, mejorar el estado de conservación del recinto y garantizar unas condiciones óptimas para el disfrute de familias, niños y adultos durante toda la temporada estival.