Un herido al salirse una furgoneta de la vía en Verea

A las 08:41 horas de la mañana de este jueves, 22 de enero, se informaba de un accidente de tráfico en el kilómetro 30 de la OU-540, a la altura de Gontán, en Verea. Se trata de una salida de vía de una furgoneta en la que una persona resultó herida, aunque ya se encontraba fuera del vehículo cuando llegaron los servicios de emergencia. Fue el mismo particular el que informó del incidente.

Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico, GES de Celanova y voluntarios de la Protección Civil.