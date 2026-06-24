Más de un millón de euros de inversión para impulsar el desarrollo de Verea

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, visitó ayer el Concello de Verea junto a su alcalde, José Antonio Pérez, para conocer de primera mano algunos de los proyectos que se están desarrollando con el apoyo de la institución provincial, como la residencia para mayores y el polideportivo, “dous proxectos clave para a dinamización social, cultural e asistencial de Verea”, destacó el presidente provincial.

La visita, a la que también asistieron el concejal Marcos Nogueiras y la diputada provincial Teresa Barge, comenzó con las obras del complejo deportivo multiusos que dotará a Verea de un “espazo dinámico, un motor cultural e deportivo indispensable para fixar poboación”, dijo Menor.

Posteriormente, se acercaron a la residencia de mayores, una infraestructura “clave para os nosos concellos”, destacó Menor, asegurando que permitirá que “os nosos maiores sigan no seu territorio con total dignidade”.

Por su parte, el alcalde de Verea dijo que esta infraestructura permitirá acoger “grandes eventos” y que los más jóvenes del concello puedan practicar deportes como patinaje, fútbol sala o baloncesto, durante el invierno en unas condiciones idóneas. Por ello, el regidor aseguró que este multiusos “beneficiará dalgún xeito a toda a veciñanza”.

Estas dos iniciativas son “dous proxectos clave para a dinamización social y cultural”, destacó Luis Menor

En la reunión también tuvieron la oportunidad de evaluar el impacto del Plan CooperOU que, en este mandato, garantiza una inversión provincial en Verea de 700.000 euros. El presidente provincial subrayó que esta nueva gestión de recursos cumple estrictamente con su compromiso de situar el apoyo a los municipios en el centro de todas las políticas públicas.

Programa equilibrado

En el caso concreto de Verea, este presupuesto permitió diseñar un programa equilibrado que combina obras de infraestructura, mejoras viales y la financiación de gastos corrientes. En este sentido, el alcalde de Verea valoró la colaboración institucional, destacando la previsibilidad que el Plan CooperOU ofrece a los gestores municipales, asegurándoles que les permite planificar su presupuesto.

Verea recibirá más de un millón de euros de la Diputación en este mandato (incluido el Plan CooperOU y otras aportaciones).