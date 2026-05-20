Una agresión nocturna en Verín les cuesta 14.000 euros

Una noche de ocio nocturno en Verín que terminó en agresiones y visitas al hospital se saldó este martes con una condena penal. La magistrada de la Plaza 2 de la Sección Penal ha impuesto penas de cárcel (tres nueve meses) y cuantiosas sanciones económicas a los autores de un ataque que dejó a tres jóvenes con huesos rotos, traumatismos y brechas.

El altercado se remonta a la madrugada del 11 de diciembre de 2023, en torno a las 04,15 horas. Los incidentes se produjeron a la salida del pub Julius, ubicado en la Plaza de la Alameda de la villa del Támega. Según consta en la causa judicial, el acusado, Yasmani Rafael C. R., actuó de manera coordinada y de común acuerdo con un amigo, Yoan P. G. (sobre este último, llegó a dictarse un auto acordando su detención y búsqueda).

Ambos inculpados, tal como admitieron este martes, se acercaron a los hermanos Cristian y Javier, que se encontraban junto a Darío. Lo que comenzó con una discusión y un forcejeo derivó en violencia física cuando los acusados agredieron a los tres jóvenes a base de golpes y puñetazos.

El parte médico de las víctimas reflejó la dureza del ataque, dejando secuelas significativas que requirieron semanas de recuperación. Cristian se llevó una de las peores partes al sufrir una fractura en la base de la falange proximal del pulgar de su mano derecha. Esta lesión le obligó a pasar por quirófano para una intervención quirúrgica, además de necesitar la inmovilización del dedo con una férula. Tardó un total de 94 días en curar.

Javier fue diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico parietal derecho que incluyó una herida inciso contusa, así como un esguince cervical. Los sanitarios tuvieron que aplicarle seis puntos de sutura en la cabeza, y precisó de 85 días para recibir el alta definitiva.

Por su parte, la conmoción cerebral que padeció Darío le provocó amnesia, además de una herida inciso contusa parietal izquierda, que no le dejaron secuelas.

La resolución concluye con la condena de los dos acusados por tres delitos menos graves de lesiones tras un acuerdo con la fiscal. Fijaron una pena de tres meses de prisión por cada uno de los delitos cometidos.

El ingreso en prisión de los agresores quedará en suspenso bajo dos condiciones inapelables: no volver a delinquir en un periodo de tres años y hacer frente íntegramente a la responsabilidad civil. Esta última asciende a un total de 14.000 euros, cantidad que deberá ser abonada a los tres perjudicados para compensar los daños sufridos. El reparto de la indemnización se fijó en 7.000 euros para Javier; 5.000 euros para Cristian y 2.000 euros para Darío. Para garantizar la viabilidad del pago, el juzgado permitirá que la cuantía se abone de manera fraccionada a través de cuotas de 200 euros al mes.