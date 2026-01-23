Agresor sexual a los 90 en Verín: abusó de la cuidadora que dormía sedada

Jacinto J.S., un vecino de Verín de 90 años, aceptó este jueves en el Juzgado Penal 2 una condena de dos años de prisión tras reconocerse autor de una agresión sexual continuada. Su víctima no era una desconocida, sino la joven de 22 años que él mismo había contratado para cuidar a su esposa, enferma de alzhéimer (ya fallecida). Sometió a la perjudicada a tocamientos íntimos aprovechando la indefensión del sueño químico.

La relación laboral comenzó en mayo de 2023, marcada desde el inicio por la precariedad y el abuso de posición dominante. El anciano contrató a J., de nacionalidad peruana, aprovechándose de una situación de “necesidad y vulnerabilidad económica” extrema: la joven tenía un bebé a su cargo y su pareja se encontraba desempleada. Jacinto J.S. explotó este contexto para imponer sus reglas. La mantuvo trabajando en su domicilio de Verín, primero como externa y luego como interna, sin contrato legal y sin darla de alta en la Seguridad Social. Al convivir bajo el mismo techo, el inculpado convirtió el hogar en una ratonera donde su empleada no solo debía velar por la esposa enferma, sino esquivar el acoso del marido.

Antes de llegar al contacto físico nocturno, el anciano desplegó una estrategia de manipulación psicológica y económica. El acoso verbal era constante. Según relató la víctima durante la instrucción, Jacinto le realizaba insinuaciones de índole sexual, llegándole a preguntar explícitamente: “¿Cuál es tu precio?”.

Ingresó dinero en su cuenta

En un intento de comprar su voluntad, el nonagenario llegó a realizar una transferencia de 10.000 euros a la cuenta de la joven. Lejos de ser un regalo desinteresado, el dinero funcionaba como un mecanismo de presión para que accediera a ser “su novia”, una propuesta que la cuidadora rechazó sistemáticamente mientras intentaba mantener el empleo que sustentaba a su familia.

La negativa de la joven llevó al acusado a cambiar de táctica, optando por la perversión nocturna. J. comenzó a sospechar que su intimidad podría estar siendo atacada mientras dormía. En varias ocasiones despertó con una sensación inquietante, encontrándose al anciano sentado a los pies de su cama, observándola en silencio, o notando al amanecer que su ropa interior “había sido movida con las partes íntimas al descubierto”.

Harta de la incertidumbre y el miedo, la víctima decidió dejar su teléfono móvil grabando en el dormitorio entre las 02:00 de la madrugada y las 10:00 de la mañana del 14 de julio de 2023. Esa noche, J. tomó tres pastillas de Orfidal para poder descansar. Las imágenes captaron el modus operandi: Jacinto J.S. entró en la habitación y se aproximó a la cama. Primero, le realizó cosquillas en los pies, una maniobra que no buscaba el juego, sino comprobar la profundidad de la sedación de la víctima. Al confirmar que los fármacos hacían efecto y ella no reaccionaba, procedió a meter la mano bajo su ropa interior para realizar tocamientos.

Según los informes forenses, la joven sufrió un trastorno ansioso-depresivo y secuelas de estrés postraumático derivadas de la violación de su intimidad en el entorno que consideraba seguro.

Aunque la Fiscalía solicitaba inicialmente 3 años y 6 meses de prisión -cuatro años la acusación particular-, el caso se cerró con una rebaja de pena. El anciano aceptó dos años de cárcel y una orden de alejamiento de 200 metros durante dos años. En cuanto a la responsabilidad civil, el fallo fija una indemnización de 3.000 euros por el daño moral. Sin embargo, esta cantidad se compensó con la devolución del dinero que él le había transferido previamente: la víctima ya le había reintegrado 6.400 euros de aquellos 10.000 iniciales ingresados en su cuenta, y la jueza ajustó la indemnización final descontando la deuda restante. Además, el condenado deberá abonar 1.000 euros en concepto de costas procesales.