Un aparatoso accidente en Verín acaba con un coche dentro de un instituto

GARCÍA BARBÓN

El coche, que se chocó contra el instituto y terminó dentro de sus instalaciones, atravesó el murete y destrozó la verja metálica

El vehículo en las instalaciones del instituto
El vehículo en las instalaciones del instituto | La Región

Verín ha vivido un aparatoso accidente esta madrugada. Un vehículo chocó contra el instituto García Barbón, en la rúa Xesús Taboada Chivite, y acabó dentro del recinto del centro educativo al atravesar el murete y destrozar la verja metálica.

El estado del vehículo después del accidente
El estado del vehículo después del accidente | La Región

Se desconoce la hora exacta del siniestro, autoridades y vecinos se encontraron la escena a primera hora de la mañana, sin que hayan trascendido más detalle acerca de conductores y pasajeros implicados o heridos ante los desperfectos ocasionados en el vehículo. Al mediodía el coche ya estaba retirado del instituto.

