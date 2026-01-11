Un aparatoso accidente en Verín acaba con un coche dentro de un instituto

Verín ha vivido un aparatoso accidente esta madrugada. Un vehículo chocó contra el instituto García Barbón, en la rúa Xesús Taboada Chivite, y acabó dentro del recinto del centro educativo al atravesar el murete y destrozar la verja metálica.

El estado del vehículo después del accidente | La Región

Se desconoce la hora exacta del siniestro, autoridades y vecinos se encontraron la escena a primera hora de la mañana, sin que hayan trascendido más detalle acerca de conductores y pasajeros implicados o heridos ante los desperfectos ocasionados en el vehículo. Al mediodía el coche ya estaba retirado del instituto.