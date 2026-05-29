La apicultura, una colmena de retos y oportunidades para el rural

El veterano apicultor celanovés Román Cid -sentado a la der.- conversa con otros profesionales del sector, este jueves en Verín.

Tras la exitosa jornada de emprendedores que tuvo lugar recientemente en la Casa da Cultura, la sede del Polo de Emprendemento e Apoio ao Emprego de Verín en el polígono de Pazos acogió este jueves un evento en torno al estado del sector de la apicultura en el rural de Monterrei y Conso-Frieiras, en colaboración con Verín Biocoop. La presentación de la jornada corrió a cargo de Ánxela Torres, técnico del Polo, y Marta Vázquez, directora territorial de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.

La primera parte se centró en la experiencia de productores como José Antonio Pazos “Ñaka”, cofundador de Mel Aialma, quien relató cómo esta marca familiar de Souteliño (Laza) ha conseguido recuperar sus colmenas tras los incendios forestales. Entre las principales trabas apuntó a la “burocracia e o papeleo”. Además, presumió de la “biodiversidade e calidade do mel” del suroriente ourensano y aanimó a los jóvenes a apostar por el sector, ya que el rural “ten moito futuro”.

Por su parte, Néstor Ogando, gerente de Frutimel y alcalde de A Gudiña, compartió su larga experiencia y clamó ante la falta de cooperativas, señalando que “o problema é noso por non ter a capacidade como apicultores para asociarnos”. También subrayó la rigurosidad del oficio, que exige “ir cando toca ir e estar cando toca estar”, ya que un retraso puede suponer la muerte de una colmena.

La productora Mónica Herrera, de Apícola A Meleira (Viana do Bolo), contó cómo, tras iniciarse en el sector en 2020 con 250 colmenas, ahora gestiona unas 2.000 con su pareja, Daniel Rodríguez, que dedican a la “produción de mel e polen, pero tamén facemos limpeza de cadros e laminado de cera”.

Falta de profesionalización

El debate posterior abordó la amenaza de la varroa, un ácaro que se convierte en problema agravado a causa de las explotaciones mal gestionadas. Daniel Rodríguez señaló directamente a la “falta de profesionalización” y el “carácter secundario” que dan muchos pequeños productores a la actividad, mientras que el veterano Román Cid criticó la “falta de formación técnica” entre los nuevos apicultores.

Asistentes a la jornada sobre apicultura en el Polo de Emprendemento de Verín. | Xesús Fariñas

Como broche final, los asistentes disfrutaron de una degustación de mieles y un aperitivo que propició un espacio de “networking”.

Velutinas con transmisores, invento para localizar nidos

La jornada de del jueves contó asimismo con la presentación de dos invenciones que abordan las principales amenazas del sector apícola: los incendios y las avispas velutinas. Primero los apicultores presenciaron una demostración del “Chivi-Fire”, un líquido ignífugo biodegradable, aún en pruebas, creado por cinco alumnas del instituto Chivite de Verín, y que actúa como método de protección urgente y preventivo para proteger las colmenas del fuego.

A continuación, el hispanoirlandés Abel Kavanagh presentó por primera vez en la provincia “VespaFinder”, un sistema de radiotelemetría para localizar nidos de velutina. Este kit creado por la empresa neerlandesa Robor Nature consiste en atrapar una avispa obrera y colocarle un microtransmisor de radio de 2.4 GHz con una pequeña antena de cobre. Tras alimentarla con azúcar o miel para reducir su estrés, se la libera.

Mediante un receptor manual de tres antenas o una app vía Bluetooth, podemos triangular la posición exacta de la avispa asiática y ubicar su nido en el mapa para su retirada. El receptor se puede incluso colocar en coches o en drones. Kavanagh busca ahora entidades y apicultores para ponerlo en práctica tras aplicarse con éxito en países europeos.