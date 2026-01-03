La asociación Miquiños, de Verín, rescató 58 gatos y logró 33 adopciones en 2025

La asociación de cuidadoras y gestoras de colonias felinas de Verín y alrededores, Miquiños, ha hecho balance de su segundo año de actividad desde su constitución en abril de 2024. En total, en 2025 rescataron a 58 gatos de la calle, en muchos casos crías, animales enfermos, heridos, atropellados o simplemente abandonados, “cada uno con una historia detrás”. De ellos, 33 felinos han encontrado un nuevo hogar definitivo a través de la adopción.

El eje central de este colectivo de mujeres voluntarias ha sido la aplicación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno), una herramienta ética y efectiva para el control poblacional de los gatos callejeros. Miquiños atrapa a los felinos, los trasladan a centros veterinarios para su castración y control sanitario y, posteriormente, los devuelven a su territorio original.

Fruto de “mucho esfuerzo”, la asociación esterilizó 41 gatos el año pasado. Desde la asociación destacan que la implementación del método CER no sólo evita la reproducción descontrolada, sino que “mejora sustancialmente” la calidad de vida de los animales y minimiza las molestias a los vecinos, favoreciendo la convivencia.

Las donaciones, vitales

Sostener esta actividad desinteresada conlleva unos elevados costes económicos, derivados sobre todo de la atención veterinaria, la vacunación y la manutención diaria de los animales. Para hacer frente a estos gastos, dado el carácter altruista de la organización, Miquiños recurre a la venta de lotería, de artículos solidarios en ferias y mercadillos de la zona, y a donaciones privadas.

Desde Miquiños agradecen el apoyo de socios y donantes, pero también a quienes “comparten” las publicaciones que realizan en redes sociales (@miquinhos_verin). Asimismo, destacan la contribución de la red de casas de acogida sin la que su labor no sería posible, y que son vitales para la cuarentena y recuperación de los gatos rescatados hasta que puedan ser dados en adopción, pero alertan de que “hacen falta más voluntarios y casas”.

Crueldad animal

2025 no ha estado exento de momentos difíciles y de casos complejos. La asociación denunció públicamente actos de crueldad contra los animales, como el envenenamiento registrado el pasado mes de noviembre en una colonia de Vilaza, o ejemplares rescatados “con balines en su cuerpo”, hechos que ponen de manifiesto los peligros a los que se enfrentan los gatos callejeros y la necesidad de seguir educando en el respeto y concienciación animal.

Otro ejemplo es el de un gato de cuatro meses que se quedó atrapado en el motor de un coche “y llegó totalmente despellejado por la zona dorsal y abdominal, con una pata gravemente destrozada”. Ahora espera una oportunidad, mientras se recupera de sus heridas.