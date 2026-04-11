La base aérea de Verín-Oímbra se renueva de cara a la época de incendios

Año y medio después de su entrada en funcionamiento, la base aérea transfronteriza de Mandín (Verín) y Rabal (Oímbra), el aeródromo más grande de Galicia tras los tres aeropuertos comerciales, se prepara para encarar una nueva campaña marcada por el dramático verano del año pasado. Según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (Effis) del programa Copernicus, en 2025 ardieron en la provincia 177.285 hectáreas, de las que 152.594 se concentraron desde el inicio de la época estival, buena parte de las cuales corresponden a la comarca de Monterrei.

Con el objetivo de estar preparados para una campaña que ya ha dejado algunos focos tanto en el suroriente ourensano como en el norte de Portugal, la Consellería do Medio Rural ha puesto en marcha en los últimos meses un conjunto de actuaciones de mejora y acondicionamiento de esta infraestructura de lucha contra los incendios forestales.

Mejoras en la pista

Las obras afectan principalmente al edificio principal, a la pista de aterrizaje y al aparcamiento de la base, gracias a una inversión de 280.000 euros. En la pista destacan el hormigonado y la pintura de la rotonda destinada a ordenar el tráfico de aeronaves entre la pista y el área de estacionamiento, la reparación de cárcavas en taludes, la limpieza de arrastres y la colocación de hidrantes de riego. También se ha procedido a la reparación del cierre perimetral, la instalación de barreras de protección en las vías de acceso y la plantación de árboles en formación de pantalla con vistas a la carretera.

En el aparcamiento, la actuación más visible es la instalación de una marquesina. Además, se llevarán a cabo trabajos de señalización y mantenimiento general de las instalaciones. Todas las actuaciones previstas finalizarán antes del comienzo de la temporada de alto riesgo de incendios, de modo que la base pueda operar a pleno rendimiento cuando más se la necesite.

El 80% del coste de las obras está financiado con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) 2023-2027. La propia base fue construida con una inversión de casi 5,5 millones cofinanciada por el programa europeo Interreg POCTEP y la Xunta.

Un recurso “estratégico” que agiliza las extinciones

Inaugurada el 13 de agosto de 2024 con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la base de medios aéreos del Támega, la primera transfronteriza y pensada para actuar tanto en España como en Portugal, era un proyecto largamente buscado por el director general de Defensa del Monte, Manuel Francisco Gutiérrez. El aeródromo tiene una pista de aterrizaje y despegue de 1.200 metros de longitud, y el edificio principal cuenta, además de con la sala de control aeroportuaria, con estancias para alojar a las distintas brigadas, mecánicos y pilotos.

Pese a entrar en funcionamiento a finales del verano de 2024, la base áerea registró aquella primera campaña 37 vuelos operados, en los que sus dos aviones de carga en tierra sumaron 82 horas en el aire actuando en 13 fuegos. Tras ese curso inicial, Manuel Francisco Gutiérrez valoró cómo “estratégica” esta infraestructura, al permitir movilizar un medio aéreo con agua en “menos de 15 minutos” sobre el incendio, reduciendo a la mitad ese tiempo en algunas zonas. Respecto a 2025, Medio Rural no ha detallado vuelos ni actuaciones.