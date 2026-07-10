La bodega Father 1943, un homenaje a Ernesto Atanes, en Vilamaior do Val

La localidad de Vilamaior do Val (Verín) acogió ayer la inauguración de la bodega-restaurante Father 1943 y Paisana, que supone la trigésima firma de la Denominación de Origen Monterrei. El proyecto familiar, impulsado por los hermanos Ernesto y Asunción Rodríguez Zarraquiños y ligado a la Reitoral do Monaguillo, rinde homenaje con su nombre al capellán Ernesto Atanes, padrino de los promotores y gran amigo de la familia. Ernesto Zarraquiños, en su intervención, dedicó unas sentidas palabras: “Para min non é unha inauguración, é unha homenaxe á persoa máis importante da miña vida”, dijo con la emoción en la garganta. “El foino todo para min e todo o que fago é por el, alá onde estea”.

Zarraquiños también quiso recordar a una larga lista de gente que consideró fundamental en el recorrido, muchas que estaban presentes en el acto y otras que siempre lo estarán en la memoria.

Así, durante su intervención, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, priorizó el papel del enoturismo como una herramienta clave para potenciar un modelo turístico de calidad que, además de aportar valor añadido a todo el territorio conjugando tradición patrimonial con vanguardia, funciona como un motor económico crucial a la hora de gestionar el entorno y prevenir incendios forestales.

En este mismo sentido, tras celebrar el récord histórico de la DO Monterrei —cuya última vendimia superó los 8 millones de kilos de uva con un valor por encima de los 25 millones de euros—, reafirmó el compromiso del Gobierno gallego mediante unas ayudas anuales de 12 millones de euros destinadas al sector.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, incidió en la importancia estratégica de esta actividad definiendo Monterrei como “unha terra privilexiada onde o viño forma parte da nosa identidade, da nosa cultura e da nosa forma de entender a vida”, lo que le llevó a calificar esta nueva apertura como “unha mostra rotunda de confianza na nosa terra, na nosa xente e no futuro de Verín e de toda a comarca de Monterrei”.

Asimismo, Menor aprovechó para agradecer “esta aposta decidida por crear vida no rural ourensán”, puesto que proyectos de esta índole son, según destacó, “os que dinamizan a vida social e económica dunha comarca, converténdose en motores de emprego, de turismo e de orgullo local”.

Verbena

La jornada inaugural, a la que también acudieron la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, y el obispo emérito de Tui-Vigo, Luis Quinteiro, concluyó por la noche abriendo las instalaciones al público con una verbena a cargo de la Orquesta Panorama.