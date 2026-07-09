Polémica no hospital de Verín por un despido que o Sergas nega

MOBILIZACIÓNS

As concentracións en Verín por parte de colectivos continúan, e o vindeiro mes de agosto terá lugar una manifestación

Mobilización fronte ó hospital de Verín que tivo lugar este mércores.
Mobilización fronte ó hospital de Verín que tivo lugar este mércores. | Comisión Delegada

Un cento de profesionais e veciños concentráronse este mércores fronte ao Hospital de Verín nunha mobilización convocada pola Comisión Delegada e a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Comarca de Monterrei, que anunciou unha manifestación o 1 de agosto para denunciar o “deterioro da asistencia sanitaria” na comarca.

Os convocantes sosteñen que a situación “continúa agravándose” e aseguran que a xerencia rescindiu o contrato dunha facultativa de Medicina Interna o pasado 1 de xullo, o que, segundo afirman, provocou a dimisión do xefe da sección e dificulta o seguimento dos doentes de coidados paliativos. Os colectivos denuncian a “sobrecarga asistencial” e a “precariedade laboral” e chaman á cidadanía a participar nas concentracións dos mércores, ás 12.00 horas, para frear o que cualifican de “desmantelamento progresivo” da sanidade.

“Deixar de facer política”

A Área Sanitaria insiste en que se “deixe de facer política coa sanidade pública” con afirmacións que, asegura, “non responden á realidade asistencial nin organizativa” do centro. Sostén que Medicina Interna mantén o seu cadro de persoal ao “100%” e nega que se producise despedimento algún, ao indicar que a facultativa trasladouse voluntariamente a outro centro da área cunha praza indefinida.

A dirección afirma tamén que non lle consta a renuncia do responsable da sección e subliña que “en ningún caso un profesional pode unilateralmente recortar a carteira de servizos”, en referencia aos coidados paliativos. Ademais, destaca que o hospital continúa ampliando prestacións e que a Hospitalización a Domicilio comezará en setembro.

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