O PSOE alerta dunha situación sanitaria “preocupante” en Verín

"DETERIORO" DOS SERVIZOS

O PSdeG-PSOE de Ourense reclama reforzar a hospitalización a domicilio e a atención de cardioloxía no hospital de Verín

Hospital de Verín.
Hospital de Verín. | La Región

O PSdeG-PSOE de Ourense vén de rexistrar ante o Parlamento de Galicia unha batería de iniciativas para denunciar o deterioro dos servizos sanitarios esenciais no Hospital de Verín. No escrito, presentado pola deputada Carmen Dacosta, os socialistas definen como “preocupante” a situación da sanidade pública en Verín, reclaman reforzar a hospitalización a domicilio e a atención de cardioloxía no hospital comarcal, así como medidas “urxentes” por parte da Xunta.

Dende a dirección da Área Sanitaria de Ourense, Verín e Valdeorras reiteran que no hospital verinense “séguense prestando coidados paliativos”. En referencia á Unidade de Hospitalización a Domicilio (Hado) apuntan que os profesionais retomarana “este mes de maio”. Por último, subliñan que Cardioloxía “non forma parte nin formou da carteira de servizos dun hospital comarcal como o de Verín”.

