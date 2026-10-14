Condenada una inspectora de seguros de Verín por estafar casi 57.000 euros a clientes falsificando su firma

Una inspectora de seguros de Verín (Ourense) acepta pagar más de 56.000 euros tras estafar a clientes simulando su firma en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense

Una mujer que ejercía como inspectora de seguros en el municipio ourensano de Verín ha aceptado una pena de 1 año y 8 meses de prisión, así como el pago de una indemnización de 56.755,93 euros tras estafar a clientes simulando su firma.

Las partes han alcanzado conformidad este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense, fijando, además de la pena de cárcel y el pago de la indemnización, una pena de nueve meses y un día de multa a razón de 3 euros diarios por un delito de estafa y un delito continuado de falsificación de documento mercantil.

Según se recoge en el escrito fiscal, la acusada trabajaba desde 2012 para una compañía de seguros siendo, en la última etapa, inspectora de la entidad en Verín (Ourense), lo que le permitía "aprovechar su credibilidad empresarial y la relación personal que tenía con clientes", puesto que conocía sus datos personales y el capital que tenían invertido en distintos productos en la entidad.

Simulación de la firma y retirada del capital

En este sentido, la inculpada simuló la firma de varios usuarios para retirar distintas cantidades de dinero de los fondos que estos tenían en la compañía, mediante la petición de un rescate a su cuenta privada.

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Así, la condenada sacó 30.455,93 euros del fondo de uno de sus clientes en agosto de 2019; otros 3.300 euros del fondo de otro usuario en enero de 2020, así como las cantidades de 3.000 euros, 5.000 euros y otros 5.000 euros a este mismo usuario entre septiembre y noviembre de 2020; y 10.000 euros en noviembre de 2021 del fondo de un tercer cliente; recurriendo, en todos los casos, a la simulación de su firma.