La D.O. Monterrei viaja a Alemania a abrir nuevos mercados internacionales

La Denominación de Origen (D.O.) Monterrei estará presente por séptimo año en la feria vitivinícola ProWein, que se celebrará entre los días 15 y 17 de este mes en la ciudad alemana de Düssseldorf.

En esta edición participarán un total de 36 vinos (23 blancos y 13 tintos) de 18 bodegas inscritas en la denominación. ProWein registró el año pasado más de 42.000 visitantes profesionales de 128 países.

La D.O. participará de la mano de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal). Bajo el formato de Túnel de Vino se presentarán los blancos y tintos, así como el territorio vitivinícola, sus características edafoclimáticas o las tipologías de uvas y vinos.

Feria "clave" para la D.O.

El presidente del Consello Regulador, Manuel Vázquez Losada, valoró la participación en Prowein, una feria “clave para los vinos de Monterrei. Este evento de gran referencia en el canal distribución e importación-exportación nos permitirá que la marca y los vinos de Monterrei sigan posicionándose en los mercados internacionales”.