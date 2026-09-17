Denuncian una plaga de murciélagos en el centro de salud de Verín: "O persoal de limpeza fai o que pode"

Una plaga de murciélagos en el centro de salud de Verín ha generado preocupación por los riesgos sanitarios que suponen para trabajadores y pacientes. El primer avistamiento se produjo en julio tras encontrar un ejemplar muerto en las dependencias, aunque en ese momento "pensamos que puidera ter entrado por unha fiestra", según explican desde la CIG-Saúde.

Un murciélago muerto en una de las estancias del centro de salud de Verín

La presencia de estos pequeños mamíferos se intensificó a partir del 1 de septiembre, cuando un médico detectó un animal volador dentro de su despacho y encontró otro en la bata que tenía colgada. A partir de ese momento, se fueron descubriendo más ejemplares muertos en los aseos de la primera planta y en las consultas del segundo piso, acompañados de la presencia excrementos en distintos espacios del centro de salud. La falta de medidas especializadas para una situación como esta ha desatado las críticas, advirtiendo de que "por non haber non hai nin protocolo de limpeza específico para estes casos, e o persoal de limpeza ten que facer o que pode".

Otro murciélago muerto encontrado en el centro de salud de Verín

Pese a los avisos realizados al servicio de Prevención de Riesgos Laborales y a la dirección de Atención Primaria de Ourense, las actuaciones continúan paralizadas. Tras la visita de inspectores de Medio Ambiente para evaluar el centro, la intervención permanece bloqueada debido a discrepancias sobre las competencias, ya que "el director de Atención Primaria dice que hay que esperar por el informe, mientras que Medio Ambiente sostiene que el informe no es vinculante".