Monterrei comparte su modelo del futuro de las aldeas ante cinco GDR

Monterrei acogió este viernes la jornada central del proyecto de cooperación “Nueva economía para la aldea del siglo XXI”, una iniciativa del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR-9) Monteval que atrajo a otros cinco GDR del norte peninsular -tres asturianos, uno de la Costa da Morte y otro de Gipuzkoa- para compartir las iniciativas y programas que viene desarrollando la villa con el objetivo de revitalizar el medio rural y extraer conclusiones útiles para mejorar sus respectivos territorios, que incluyen el Oriente de Asturias, la Comarca de la Sidra, Alto Narcea, Tolomendi y Costa da Morte.

José Luis Suárez, alcalde anfitrión y presidente del GDR, calificó de “importante” este encuentro para abordar los retos del territorio, y destacó el placer de recibir a delegaciones y autoridades, entre las que se encontraban las alcaldesas de Ibias y Caravia, el de Laracha y el de Orexa. El regidor analizó la realidad de un entorno rural que enfrenta problemas como “el envejecimiento de la población, la falta de financiación y las competencias impropias”, pero subrayó el enorme potencial patrimonial “ejemplificado en el Castillo de Monterrei y el sector vitivinícola”.

Fran García, Jaime Izquierdo, Rafael Castro y Víctor Padrón, durante las ponencias. | C.L.M.

Recordó que tras la grave inundación sufrida en Infesta en 2019, el municipio utilizó herramientas de recuperación de tierra agraria de Galicia para “transformar la desgracia en oportunidad”. De este proceso surgieron iniciativas como el proyecto Aldealix, la red de calor comunitaria para 33 viviendas, y el proyecto Paisactivo, orientado a implementar medidas que hagan el territorio más resiliente frente a la “lacra” del fuego.

Rafael Castro, técnico de Medio Ambiente e Infraestructuras del Concello y “alma máter” de esos proyectos municipales, enfatizó la conexión total entre pueblo y territorio, y que el objetivo es recuperar un “entorno vivo, habitado e baseado na dimensión humana e na cooperación veciñal”. Víctor Padrón, presidente de la comunidad de montes de Infesta y de la cooperativa que gestiona la caldera comunal, explicó la gestión de 1.300 hectáreas de monte comunitario.

Por último, intervinieron el geólogo y escritor Jaime Izquierdo, quien profundizó en el concepto de la aldea en este siglo, y Fran García, técnico de la Fundación Juana de Vega, quien presentó el enfoque práctico de Paisactivo y la importancia de los planes de gobernanza.

Visita a Infesta y la fortaleza

Visita a la caldera comunitaria de Infesta, la aldea modelo de Monterrei. | GDR Monteval

La jornada incluyó una visita a la aldea modelo de Infesta, así como una degustación de productos locales en el entorno de la acrópolis, cerrando la tarde con una visita técnica a la bodega Gargalo.