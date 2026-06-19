Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en el río Támega, en Verín

Los servicios de emergencias en la zona de Verín donde encontraron un cuerpo sin vida esta mañana.

Un cuerpo sin vida de un hombre de unos 50 años ha sido localizado este viernes flotando en el río Támega, a la altura de la zona de A Preguiza, en Verín. Solía pasear por la zona del río con un perro pequeño. Esta madrugada los vecinos de las calles que dan al Támega escucharon durante horas al animal ladrar incesantemente en la calle, portales y garajes, hasta que a primera hora de la mañana se dirigió al portal en el que residía su dueño, lo que despertó la alarma entre los vecinos del inmueble.

El perro tenía microchip a nombre de una mujer, a la que esta mañana se le avisó de que el animal estaba solo, y afirmó que el perro lo tenía en Verín su expareja.

El aviso se produjo a las 12,58 horas de este viernes, cuando un vecino informó a la Guardia Civil la aparición en el lecho del río una figura humana, o bien un maniquí o un cuerpo.

El suceso movilizó de inmediato a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias, el GES de Laza y agentes de la Guardia Civil, que se encargaron de asegurar la zona y de las primeras actuaciones.

Por el momento no han trascendido más datos sobre la identidad de la persona ni las circunstancias del suceso. La investigación permanece abierta para esclarecer lo ocurrido. El cuerpo no presenta signos de violencia y ha sido trasladado al CHUO para su autopsia.

Esta es una información de última hora. A medida que se reciban nuevos datos en la redacción, La Región informará con detalle en su página web y sus perfiles en redes sociales.