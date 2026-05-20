Escolares de Oímbra, Vidago e Verín reforzan os lazos raiotos

O CEIP Amaro Refojo de Verín foi o anfitrión dunha xornada de convivencia transfronteiriza en Cabreiroá

A rapazada de Monterrei e de Chaves desfrutou en Cabreiroá. | Miguel Ángel

Un total de 156 escolares de Primaria participaron este martes nunha xornada de convivencia e intercambio cultural en Verín. O CEIP Amaro Refojo exerceu de anfitrión para recibir aos alumnos do CEIP de Oímbra e do Agrupamento de Escolas de Vidago, unha freguesía da veciña cidade portuguesa de Chaves. Esta actividade forma parte do programa Escolas de Fronteira que promove a Xunta devolvendo así a visita que os verinenses realizaron a terras lusas o ano pasado.

Coa colaboración da Eurocidade, a xornada estivo enfocada en achegar aos rapaces á riqueza termal e histórica de Verín. Tras visitar o centro, os rapaces fixeron unha ruta polos balnearios históricos de Fontenova e Cabreiroá. No parque deste último manantial compartiron xantar e participaron en xogos deseñados co fin de que cativos galegos e portugueses interactuasen, sumasen experiencias e estreitasen os seus vínculos.

Os escolares compartiron tempo e experiencias. | Miguel Ángel

Actualmente, os escolares do Amaro Refojo atópanse gravando unha canción e fan cada semana un “telexornal” enfocado na ruta das augas de Verín. Todo este traballo e as experiencias integradoras dos seus tres anos como Escola de Fronteira serán presentados proximamente nunha xuntanza en Zamora.

