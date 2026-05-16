Centos de cativos enchen o centro de Verín: “Cantamos forte coa nosa xente, o galego vive e está presente”
DÍA DAS LETRAS GALEGAS
A cativada de Infantil e Primaria dos centros públicos de Verín agasallou á veciñanza cunha demostración de xogos e cancións co gallo das Letras Galegas e en recordo de Begoña Caamaño
A Praza García Barbón de Verín transformouse este venres nun escenario de cor e música co galego como protagonista. Máis de 500 alumnos dos CEIP Amaro Refojo e Princesa de España uniron as súas voces na II Xuntanza Intercentros “Os coles cantan”, unha xornada que reivindicou a nosa identidade e se insire na programación municipal das Letras Galegas.
Ademais da lingua propia, o fío condutor da mañá foi a alegría da cativada. José Manuel Piñeiro, director do Amaro Refojo, salientou a importancia de que os dous centros públicos camiñen da man “en iniciativas que serven para unirnos”. Nesa mesma liña, Mariam Tierno, directora do Princesa de España, subliñou a necesidade de que o alumnado “se relacione entre si” e que os colexios compartan “experiencias positivas”. Pola súa banda, Samanta Barreira, concelleira de Cultura, resaltou o valor de que os pequenos “relacionen a nosa lingua con actos culturais e emocionais”.
O evento contou coa participación da asociación de mulleres rurais San Pedro de Queizás e de Ramón López, de Candaira, que achegaron o toque interxeracional á festa e uniron a súa música ao alumnado. Entre bailes e coreografías, os rapaces participaron en obradoiros de xogos, debuxo e mesmo maquillaxe. A homenaxeada deste ano, a xornalista, escritora e feminista Begoña Caamaño, estivo moi presente en todo momento, grazas tamén ao traballo previo nas aulas.
O momento máis emotivo chegou coa interpretación da canción creada en común por ambos centros o ano pasado. “Verbo a verbo facemos camiño, no idioma atopamos cariño”, cantaron os nenos. Foi a demostración de que o galego ten futuro mentres haxa voces novas dispostas a usalo con orgullo.
