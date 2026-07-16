La Feira do Viño de Monterrei maridará cocina, música y caldos de la comarca

La XIX Feira do Viño de Monterrei, que se celebrará del 7 al 9 de agosto en Verín, completará su programación con “showcookings”, catas comentadas y actividades infantiles en la Alameda. Las propuestas comenzarán el sábado 8, a la 13,00 horas, con el “showcooking” “Alquimia Atlántica na cociña de Monterrei 2026”, a cargo de la chef verinense Begoña Vázquez, mejor cocinera de Galicia en 2024, y del director técnico del Consello Regulador de la Denominación de Origen (D.O.) Monterrei, Miguel López, con acompañamiento musical del profesor del Conservatorio José Manuel Salgado.

Ese mismo día, a las 20,00, la sumiller Mariña Fernández Toro dirigirá la cata comentada “Todos os camiños levan a Monterrei. Pasado-Presente-Futuro”, un recorrido por la evolución de los vinos de la D.O. El domingo 9, a las 13,00 horas, se celebrará un segundo “showcooking”, “Sabores auténticos: Fusión de conservas ecolóxicas con viños da D.O. Monterrei”, protagonizado por el chef José Luis Prieto, del restaurante O Segredo do Retiro, junto a Miguel López, con la amenización de José Manuel Salgado.

Para inscribirse en las actividades, con plazas limitadas y a un precio de 15 euros, hay que escribir a info@domonterrei.com. Además, los días 8 y 9, de 20,00 a 22,00 horas, la Alameda acogerá juegos populares.

Convenio

Precisamente este miércoles, el alcalde de Verín, Gerardo Seoane, y el presidente del Consello Regulador da Denominación de Orixe (D.O.) Monterrei, Manuel Vázquez, firmaron el convenio de colaboración para la organización de la XIX Feira do Viño de Monterrei, que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de agosto. El acuerdo renueva el compromiso entre ambas entidades para coordinar la organización de uno de los principales escaparates de los vinos de la D.O., con la distribución de las tareas logísticas, promocionales y de programación del evento.