La mundialista Antía Pérez será la pregonera de la Feira do Viño de Monterrei

La jugadora internacional de fútbol sala Antía Pérez, natural de Laza, será la encargada de pronunciar el pregón inaugural de la XIX edición de la Feria do Viño de Monterrei. La cita tendrá lugar el próximo 7 de agosto a las 20,00 horas en la Plaza García Barbón, tras la celebración en la iglesia parroquial del acto de incorporación de nuevos miembros a la Cofradía de los Vinos de Monterrei.

Desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Monterrei destacan el “talento” y la “brillante” trayectoria de más de 10 años en la élite de la deportista local, que este año fue una de las elegidas para acudir al primer Mundial de fútbol sala femenino de la historia en representación de la selección española. Además, la definen como un “referente” que proyecta la imagen de la comarca a nivel nacional e internacional, y que representa valores como “esfuerzo, compromiso y excelencia”.