21 DE JUNIO
Hoy empieza el verano con temperaturas que pueden superar los 40 grados
Galería | Las motos vuelven a recorrer Verín en una nueva concentración motera, en fotos
Galería | Las motos vuelven a recorrer Verín en una nueva concentración motera, en fotos | Xesús Fariñas

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SUENAN LOS MOTORES

Retomada por el MotoClub Vila de Verín, la concentración motera de Verín vuelve a la villa tras casi treinta años de ausencia. Centenares de amantes del motociclismo se dieron cita durante un fin de semana lleno de motor, gastronomía y cultura

Verín vibra con el reguido de los motores de su concentración motera. Casi treinta años después, la villa del Támega vuelve a disfrutar de una cita que reúne a centenares de amantes de las dos ruedas durante varios días en la localidad.

Este evento impulsando por por el recientemente creado MotoClub Vila de Verín lleva a cabo actividades gastronómicas y culturales además de recorrer la provincia sobre sus motos. Todo para concluir con un paseo por Monterrei y la posterior entrega de premios.

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1/10 Las motos llenaron Verín casi treinta años después. | Xesús Fariñas
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2/10 Fernando, Manuel y Óscar formaron parte de la concentración motera de Verín. | Xesús Fariñas
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3/10 El público acudió y disfrutó con los moteros visitando la villa. | Xesús Fariñas
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4/10 Dani y Víctor, padre e hijo comparten la pasión por las motos en Verín. | Xesús Fariñas
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5/10 Taisi y Paco acuden a la concentración motera de Verín con su Harley Davison. | Xesús Fariñas
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6/10 Las motos aparcadas en Verín, una estampa habitual durante el fin de semana. | Xesús Fariñas
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7/10 Joel y Camilio presentes en la concetración motera de Verín. | Xesús Fariñas
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8/10 Jesús, Lorena y Luis cargan sus cascos tras la parada en Verín con sus motos. | Xesús Fariñas
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9/10 Isidro y Romina saludan a la cámara durante la concentración motera de Verín. | Xesús Fariñas
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10/10 Listos para rodar. | Xesús Fariñas

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