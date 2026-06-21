Galería | Las motos vuelven a recorrer Verín en una nueva concentración motera, en fotos

Retomada por el MotoClub Vila de Verín, la concentración motera de Verín vuelve a la villa tras casi treinta años de ausencia. Centenares de amantes del motociclismo se dieron cita durante un fin de semana lleno de motor, gastronomía y cultura

Verín vibra con el reguido de los motores de su concentración motera. Casi treinta años después, la villa del Támega vuelve a disfrutar de una cita que reúne a centenares de amantes de las dos ruedas durante varios días en la localidad.

Este evento impulsando por por el recientemente creado MotoClub Vila de Verín lleva a cabo actividades gastronómicas y culturales además de recorrer la provincia sobre sus motos. Todo para concluir con un paseo por Monterrei y la posterior entrega de premios.